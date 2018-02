Z badania, jakie na zlecenie Huawei przeprowadził Ipsos, wynika, że w pokoju innym niż sypialnia smartfona zostawia tylko 5 proc. Polaków. Ponad połowa z nas (51 proc.) sięga po to urządzenie zaraz po przebudzeniu, żeby przejrzeć informacje czy wysłać wiadomość.

Jeszcze więcej osób (95 proc.) zabiera telefon, wychodząc z domu, przy czym 53 proc. Polaków robi to nawet wychodząc na chwilę, a 43 proc. wraca po zapomniany telefon, choćby oznaczało to ryzyko spóźnienia do pracy lub szkoły.

Ze smartfonem nie rozstają się też ci, którzy nie wychodzą z domu. Ponad połowa Polaków (51 proc.) deklaruje, że zabiera telefon do kuchni, prawie co trzeci idzie z nim do toalety.

52 proc. badanych przyznało, że ma telefon pod ręką przez ponad 13 godzin w ciągu doby, niezależnie od tego, czy go używa czy nie. A 27 proc. osób stwierdziło, że używa telefonu aktywnie nawet przez cztery godziny dziennie. Do czego? Przede wszystkim do wysyłania wiadomości przez różne komunikatory (88 proc.), do robienia zdjęć (84 proc.) i aktywności w mediach społecznościowych (73 proc.).

Badanie "Smart(fonowe) relacje" zostało wykonane przez Ipsos na zlecenie Huawei w styczniu 2018 r.