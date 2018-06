Design 144x nie jest przełomowy. Produkt Optomy to klasyczny, czarny projektor z gniazdami tyłu , obiektywem z przodu i przyciskami sterującymi na górze urządzenia. Do projektora możemy podłączyć dwa źródła sygnału, bez rozdzielacza sygnału HDMI się więc nie obędzie. Do projektora dostajemy pilota – który, co jest wielką rzadkością w dzisiejszych czasach, jest podświetlany. Ułatwia to odnalezienie odpowiedniego przyciksku, gdy oglądamy filmy po ciemku.

Konfiguracja jest prosta – za pomocą przycisków sterujących ustawiamy ostrość w obrazie, wyświetlanym na ścianie lub na obrazie i można cieszyć się filmem czy meczem.

Jeśli chodzi o jakość obrazu, to jak na projektor FHD za niezbyt wielkie pieniądze, Optoma 144x nie ma sobie nic do zarzucenia. Problemów z płynnością nie zauważyłem ani w grach ani w filmach. Kolory (pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego materiału, na którym będziemy obraz wyświetlać) są dobrze nasycone, a same wrażenia z oglądania meczu czy z grania na powierzchni 11m2 ściany są naprawdę nie do opisania. A da się też urządzenie wynieść na dwór i wyświetlić obraz na ścianie zewnętrznej domu.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że mimo dużego pola wyświetlania, widać różnice między projektorem FHD a telewizorem 4K. Praw fizyki nie da się przeskoczyć i duży 55” telewizor z matrycą 4K da nam dużo lepszą jakość obrazu, za to projektor da nam dużo lepsze efekty oglądania, dając do dyspozycji przekątną obrazu, o której użytkownicy telewizorów mogą tylko pomarzyć. Musicie więc samemu zdecydować, co jest dla was ważniejsze.

Nie przeszkadza też hałas urządzenia - w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych produktów, 144x jest naprawdę cicha. Za to grzeje się tak, jak inne urządzenia tego typu - odradzam więc włączanie projektora, jak TV, na cały dzień, bo tego urządzenie może nie przeżyć.

Warto też zauważyć, że Optoma 144x ma wbudowany głośnik. Nie jest to nic porównywalnego do głośników z highendowych telewizorów czy kina domowego, ale zawsze jakieś dźwięki potrafi to oddać. Jeśli jednak myślicie o stworzeniu z projektora centrum domowej rozrywki, to bez kina domowego się nie obędzie.

Podsumowując, za około 2300 złotych mamy jeden z najlepszych tańszych projektorów na rynku, które jest znakomitą alternatywą dla telewizora FHD. Fani jakości obrazu lepiej jednak wyjdą, gdy kupią duży telewizor $k, lub „zainwestują” w projektor 4K.