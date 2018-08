Zmiany w stosunku do Note 8? Lepszy procesor (Exynos 9810, znany już z modelu Galaxy S9), minimalnie większy ekran super AMOLED – przekątna 6,4 cala (w poprzedniej wersji przekątna to 6,3 cala), większa bateria (4000 mAh) i nowa optyka (wykorzystana już w Galaxy S9+).

Samsung Galaxy Note 9 / dziennik.pl

Największe modyfikacje dotyczą rysika, który zyskał nowe funkcje. Dzięki modułowi bluetooth można za jego pomocą zrobić zdjęcie (pojedynczym naciśnięciem przycisku), przełączać się pomiędzy kamerami (podwójne przyciśnięcie), przeglądać zdjęcia w galerii (jedno kliknięcie to ruch do przodu, dwa – w tył). Można także sterować muzyką czy dyktafonem. Po raz pierwszy jest on też wodoszczelny (Note 9 spełnia normę IP68). Wyposażono go także w baterię, która pozwala na 30 minut pracy bądź 200 kliknięć. Ładuje się go błyskawicznie, wkładając do telefonu. Nowością, może mniej istotną, za to miłą dla oka, są jego kolory – ten dołączany do niebieskiego Nota będzie żółty i w takim też kolorze (oraz białym) będzie mógł robić notatki na wygaszonym ekranie.

Samsung Galaxy Note 9 - rysik / dziennik.pl

W opcjach aparatu, znanego już np. z Galaxy S9+, (obiektywy z tyłu po 12 mpx, jeden ze zmienną skokową przysłoną, ten do selfie ma 8 mpx) znajdziemy automatyczne rozpoznawanie scenerii. Producent unika stwierdzenia o sztucznej inteligencji, jednak podobnie jak smartfony w nią wyposażone po rozpoznaniu fotografowanej rzeczy (np. rośliny) Note 9 dobiera najlepsze ustawienia czy podbija kolory. Jeśli efekt tych podpowiedzi nam się nie podoba, asystenta możemy wyłączyć. Jest też „asystent idealnej fotografii” który poinformuje nas o tym, że zdjęcie wyszło nieostre albo obiekt zamknął oczy, więc lepiej ujęcie powtórzyć…

Czytnik linii papilarnych umieszczono, podobnie jak w serii S9, pod a nie obok obiektywów, nie powinno być więc problemów z przypadkowym ich brudzeniem palcami. Jest znana już dobrze możliwość odblokowywania ekranu skanem tęczówki oka bądź twarzą.

Telefon ma głośniki stereo, a bateria – opcję szybkiego ładowania. Nota 9 możemy też naładować bezprzewodowo. Są oczywiście samsungowe awatary, ponoć wkrótce dołączą do nich bohaterowie bajki „Frozen”, więc chętni będą mogli się zamienić w bałwana Olafa, ale te funkcje niesłychanie kłócą się mi z poważnym i biznesowym charakterem tego telefonu. Choć z drugiej strony biznesmeni też mają dzieci, więc...

Za to na pewno z myślą o nich znajdziemy w Note 9 tryb DeX, czyli możliwość pracy jak na komputerze po podłączeniu do monitora. Tym razem nie będzie już do tego potrzebna stacja dokująca, wystarczy przejściówka HDMI.

A jak wrażenia z używania Samsunga Galaxy Note 9? Telefon prezentuje się znakomicie, mimo wielkiego ekranu nieźle leży w dłoni, zdjęcia, co nie jest specjalnym zaskoczeniem, na ekranie prezentują się doskonale, ale po godzinie zabawy trudno napisać o nim coś więcej. Może poza tym, że miałem nieodparte wrażenie, że Samsungowi, podobnie jak w linii Galaxy S9, zabrakło pomysłu na coś nowego i zaskakującego.

Czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran zaprezentowały już inne firmy (Huawei w Mate RS Porsche Design, Vivo czy Meizu), a sztuczna inteligencja wykorzystywana w fotografii staje się powoli normą, a nie wyjątkiem. Samsung zebrał wszystkie sprawdzone funkcje i części ze swoich telefonów, nieco je podrasował i wrzucił do Note 9, więc z pewnością będzie to urządzenia udane. Ale mogę się założyć, że w niejednej recenzji pojawią się zarzuty o „odgrzewanym kotlecie”.

Ile za Samsunga Galaxy Note 9 przyjdzie nam zapłacić? 4299 zł za wersję ze 128 GB pamięci wbudowanej i 6 GB RAM i 5399 zł za wersję z 512 GB pamięci wbudowanej i 8 GB RAM, która także dostępna będzie w naszym kraju. Jeżeli zdecydujemy się na zakup, Samsung odkupi od nas starego Nota za 800 zł, a inne wybrane modele – za 400 zł. Telefon dostępny będzie w kolorach: Midnight Black, Lavender Purple z rysikami w kolorze dobranym do obudowy oraz Ocean Blue z S Pen w kolorze żółtym.

Galaxy Note9

Ekran 6.4 cala Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi)

* Ekran mierzony po przekątnej bez uwzględniania zaokrąglonych narożników

*domyślną rozdzielczością jest Full HD+, można ją zmienić na Quad HD+ (WQHD+) w ustawieniach

Aparat Tylny: Podwójny aparat z podwójną optyczną stabilizacją (Dual OIS)

- Aparat szerokokątny: Super Speed Dual Pixel 12MP AF, F1.5/F2.4, OIS

- Aparat tele: 12MP AF, F2.4, OIS

- 2X optyczny zoom, 10X zoom cyfrowy

Przedni: 8MP AF, F1.7

Obudowa 161.9 x 76.4 x 8.8mm, 201g, IP68 (BLE S Pen: 5.7 x 4.35 x 106.37mm, 3.1g, IP68)

* IP68 - stopień ochrony przed kurzem i wodą. Warunki testowe - zanurzenie w wodzie słodkiej do 1,5 metra na 30 minut.

Procesor Ośmiordzeniowy procesor 10nm 64-bit

Pamięć 6GB RAM (LPDDR4), 128GB + port MicroSD (do 512GB)

8GB RAM (LPDDR4), 512GB + port MicroSD (do 512GB)

* Może się różnić w zależności od rynku i operatora sieci komórkowej

* Pamięć dostępna dla użytkownika jest mniejsza niż całkowita pamięć urządzenia z powodu przechowywania systemu operacyjnego i oprogramowania używanego do obsługi funkcji urządzenia. Rzeczywista pamięć użytkownika różni się w zależności od operatora i może ulec zmianie po aktualizacji oprogramowania.

Karty SIM Wersja Hybrid - obsługa dwóch kart Nano SIM lub jednej karty Nano SIM i jednej MicroSD (do 512GB)

Bateria 4,000mAh

Obsługa szybkiego ładowania, bezprzewodowego i przewodowego

Przewodowe ładowanie zgodne ze standardami QC2.0 i AFC

Bezprzewodowe ładowanie zgodne ze standardami WPC and PMA

* Może się różnić w zależności od rynku i operatora sieci komórkowej

System Android 8.1 (Oreo)

Sieć Rozszerzone 4x4 MIMO, 5CA, LAA, LTE Cat.18

* Może się różnić w zależności od rynku i operatora sieci komórkowej

Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM,

Bluetooth® v 5.0 (LE do 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, lokalizacja (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)

* Zasięg Galileo i BeiDou może być ograniczony

Płatności NFC, MST

* Może się różnić w zależności od rynku i operatora sieci komórkowej

Sensory Akcelerometr, barometr, czytnik odcisków palców, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik Hall’a, czujnik tętna, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła RGB, czujnik tęczówki, czujnik nacisku

Bezpieczeństwo Blokady: wzór, pin, hasło

Blokady biometryczne: czujnik tęczówki, czytnik odcisków palców, rozpoznawanie twarzy

Inteligentne skanowanie: połączenie skanowania tęczówki i rozpoznawanie twarzy w celu wygodnego odblokowania urządzenia, w niektórych przypadkach zapewnia zwiększone bezpieczeństwo usług uwierzytelniania.

Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Wideo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM