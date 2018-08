Nagrywanie rozmów telefonicznych było rzeczą przydatną - czy trzeba było nagrać rozmówcę wywiadu, czy też ofertę przedstawioną przez konsultantów banków, telefonii komórkowych, czy innych, tego typu usług. Google do tej pory pozwalał, by w sklepie Play z aplikacjami, to typu programy były. Gdy jednak na nasze telefony trafi Android Pie, wszystko się zmieni. Ze względu bowiem - jak informuje serwis "Android Police" - prawo dotyczące nagrywania rozmów, które różni się w zależności od kraju, amerykański koncern woli dmuchać na zimne i całkowicie tę możliwość zablokować. Dlatego też, bez rootowania telefonu, nie będzie się dało korzystać z aplikacji niezależnych deweloperów.

Jest jednak światełko w tunelu - Android P dostępny będzie początkowo tylko na najnowszych telefonach. Użytkownicy starszych smartfonów nie muszą aktualizować systemu (albo nie będą mogli tego zrobić) i dalej będą mogli wykorzystywać telefon do nagrywania rozmów.