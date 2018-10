Najbardziej imponująco wygląda Huawei Mate Porsche Design – którego cena w najbogatszej wersji (8 GB RAM, 512 GB pamięci wbudowanej) wynosi 2095 Euro, czyli niemal… 9 tys. zł. Modele robione we współpracy z producentem samochodów już od lat są najdroższymi smartfonami w Androidowym świecie i pozostają oczywiście ciekawostką dla nielicznej grupy odbiorców. Inaczej niż Mate 20 Pro, który kosztować będzie ponad połowę mniej, bo 4299 zł i którego przedsprzedaż w Polsce już się rozpoczęła. Do pierwszych użytkowników trafi na początku listopada. Telefon od dwóch dni jest już w moich rękach, więc mogę podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami.

Technikalia

Procesor – Kirin 980

6 GB RAM

128 pamięci wbudowanej

ekran OLED - przekątna 6,4 cala i proporcje 19,5:9

Android 9 z nakładką EMUI 9

Huawei postawił na zakrzywione krawędzie – czyli poszedł ścieżką wyznaczoną przez Samsunga i jego linię Galaxy S. Mówiąc wprost – wybrał piękny wygląd nad praktyczność. Chwyt telefonu nie jest bowiem tak pewny jak w modelach o płaskich ekranach – chociażby Huaweiu P20 Pro. Uczciwie muszę jednak napisać, że do tej pory nie zdarzyło mi się, bym przez przypadek uruchomił lub zamknął jakąś aplikację.

Huawei Mate 20 Pro / dziennik.pl

Nowością jest czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Huawei jest więc pierwszym z dużych rynkowych graczy, który wprowadził takie udogodnienie, pozostawiając w tyle Samsunga i Apple. Jak to działa? Podnosząc telefon do ręki, wyświetla nam się na ekranie miejsce, do którego należy przyłożyć i lekko przycisnąć palec. Ekran odblokuje się po krótkiej chwili. Działa szybko, ale nie tak szybko jak czytniki Huaweia umieszczane pod ekranem lub z tyłu – na pleckach.

Huawei poprawił też odblokowywanie twarzą. Tym razem jest ono oparte na metodzie 3D, czyli skanowaniu naszego oblicza. Dzięki temu możemy już odblokować telefon w ciemnościach (działa doskonale), a ponieważ jest to metoda bardzo bezpieczna, można też autoryzować w ten sposób nasze płatności. Niestety jest też minus – w postaci „notcha”, czyli wcięcia w ekranie, który urósł do dość dużych rozmiarów (gdzieś te wszystkie czujniki trzeba było zmieścić). Możemy go na szczęście ukryć, a ponieważ matryca jest OLED-owa, staje się on praktycznie niewidoczny.

O wyświetlaczu można mówić w samych superlatywach, podobnie jak o działaniu telefonu. O procesorze pisaliśmy już tu, a po kilku godzinach używania Mate 20 Pro trudno napisać cokolwiek innego niż to, że jest to jeden z najlepiej działających telefonów na rynku, dorównujący płynnością Snapdragonowi 845. Dla miłośników cyferek – wynik w AntTuTu Benchmark to 233457 pkt, co daje mu w rankingu 20 miejsce, tuż za Samsungiem Note9.

Dźwięk jest stereo i płynie do nas z głośnika do rozmów nad ekranem i… USB C, bo w tym złączu właśnie umieszczono drugi głośnik. Gdy ładujemy telefon dźwięk jest więc odrobinę przytłumiony, ale wciąż wystarczająco donośny by usłyszeć, że ktoś do nas dzwoni.

O jakości aparatów trudno w tej chwili coś powiedzieć, bo w telefonie nie ma jeszcze ostatecznej wersji oprogramowania, z którym będzie trafiać do klientów. Z tyłu mamy trzy obiektywy 40, 20 i 8 mpx, ale jeden z nich, inaczej niż w modelu P20 Pro, jest szerokokątny, a nie monochromatyczny.

Huawei Mate 20 Pro - kąt szeroki / dziennik.pl

Huawei Mate 20 Pro - kąt zwykły / dziennik.pl

Jest oczywiście sztuczna inteligencja, a na razie w większości sytuacji moim zdaniem lepiej wyglądają fotografie robione modelem P20 Pro, ale po pierwsze różnice są minimalne, a po drugie – to może się zmienić wraz z aktualizacją oprogramowania. Opis wszystkich, niesłychanie rozbudowanych możliwości telefonu, zostawię sobie na pełną recenzję.

Porównanie - zdjęcie wykonane telefonem Huawei Mate 20 Pro / dziennik.pl

Porównanie - zdjęcie wykonane telefonem Huawei P20 Pro / dziennik.pl

Porównanie - zdjęcie wykonane telefonem Huawei Mate 20 Pro / dziennik.pl

Porównanie - zdjęcie wykonane telefonem Huawei P20 Pro / dziennik.pl

Mate 20 Pro wyposażony został w optyczną stabilizację obrazu, (działa oczywiście w najwyższej rozdzielczości 4K) oraz w kilka funkcji, robiących niesłychane wrażenie. To między innymi „kolor AI” w którym cały film jest czarno-biały a obiekt, który śledzi kamera – kolorowy, albo rozmycie tła – czyli efekt „bokeh” nie podczas robienia zdjęć, ale kręcenia filmu właśnie.

Możemy także skanować obiekty w 3D i używać je w wirtualnej rzeczywistości.

Huawei Mate 20 Pro - wirtualna panda na ekranie smartfona / Unia Europejska

Bateria ma 4200 mAh i na razie trudno przesądzać o jej żywotności, choć na pierwszy rzut powinno być bardzo dobrze, za to imponująco wygląda szybkie ładowanie ładowarką o mocy 40 W. 70 proc. w pół godziny to nie przechwałki producenta ale prawda – energii przybywa w oczach. Oczywiście pytanie o żywotność baterii pozostaje otwarte. Jest także możliwość ładowania bezprzewodowego. Przy okazji – to pierwszy na świecie telefon, który w ten sposób naładuje drugi telefon – wystarczy włączyć funkcję „Bezprzewodowe ładowanie zwrotne” i położyć urządzenie na pleckach Mate 20 Pro, a ten użyczy mu swojej energii.

Ogólne wrażenie jest więc jak najbardziej pozytywne, za jakiś czas postaram się też odpowiedzieć na pytanie, czy warto jest przechodzić z modelu P20 Pro na Mate 20 Pro.

W Polsce dostępny też będzie mniejszy brat Mate 20 Pro – Mate 20 – w cenie 2999 zł. Nie zobaczymy natomiast giganta, czyli Mate 20 X z wielkim, 7,2 calowym ekranem.