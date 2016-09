LG 38" 21:9

Oto największy monitor o proporcjach 21:9, rozdzielczości 3440:1440 i matrycy IPS. Koncern LG, który pokazał ten ekran na targach IFA zapewnia, że jest to idealny monitor do pracy na dużym ekranie. Niestety zarówno czas reakcji, jak i brak technologii G-Sync czy Freesync sprawiają, że nie będzie się nadawał do wszystkich gier.