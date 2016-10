Najlepsze bezprzewodowe słuchawki do smartfona. ZESTAWIENIE

Trekz Titanium Wireless

Trekz Titanium to słuchawki bezprzewodowe przeznaczone dla ludzi aktywnie uprawiających sport. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, tu dźwięk nie trafia do uszu, a słuchawki dotykają naszej kości policzkowych i przez "przewodnictwo kostne" dźwięk trafia do naszego mózgu.

Jakość dźwięku jest średnia, do tego nie ma mowy o żadnej izolacji - w pociągu czy w bibliotece lepiej ich nie używać. Za to, dla osób ćwiczących na zewnątrz, czy jadących na rowerze te wodoodporne słuchawki oferują rzecz, której konkurencja nie ma - odkryte uszy, dzięki czemu nie ominie nas choćby dźwięk nadjeżdżającego samochodu. Idealnie też sprawdzają się w czasie rozmowy telefonicznej.

Cena? Ok 130 dolarów