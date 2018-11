Najnowsza generacja IQOS, IQOS 3 i IQOS 3 Multi, jest rezultatem dwuletnich prac nad produktem, będących odpowiedzią na opinie pełnoletnich konsumentów:

• IQOS 3 charakteryzuje się nową konstrukcją, dzięki czemu urządzenie jest łatwiejsze w obsłudze, ma mniejsze wymiary, szybsze ładowanie, wydłużony czas pracy baterii. IQOS 3 wyposażony jest w nowy system ProtectPlus™, zapewniający większą wytrzymałość i trwałość urządzenia.

• IQOS 3 Multi nawiązuje do pierwotnego projektu linii produktów IQOS. Jest odpowiedzią na jedną z kluczowych kwestii podnoszonych przez pełnoletnich konsumentów, umożliwiając 10-krotne korzystanie z urządzenia bez konieczności ładowania. Konstrukcja IQOS 3 Multi jest bardziej kompaktowa, dzięki czemu urządzenie jest smuklejsze i bardziej poręczne.

Celem stworzenia nowej generacji IQOS jest ułatwienie jeszcze większej liczbie pełnoletnich palaczy, którzy w przeciwnym razie nadal paliliby papierosy, przejścia na potencjalnie mniej szkodliwe wyroby alternatywne, z korzyścią dla społeczeństwa i zdrowia publicznego.

IQOS 3 Multi / Materiały prasowe

Cieszę się, że nowa generacja produktów, o potencjalnie mniejszej szkodliwości w porównaniu z papierosami, wchodzi na polski rynek. Istotny wkład w opracowanie tych nowatorskich produktów i badania dotyczące ich wpływu na zdrowie mieli polscy naukowcy i inżynierowie. Zaawansowane badania nad IQOS były prowadzone przez polskich naukowców, a linie technologiczne były robione przez polskie małe i średnie firmy. Stworzenie IQOS to zasługa również Polek i Polaków, sprawujących kluczowe funkcje w globalnych strukturach naszej firmy – powiedział Michał Mierzejewski, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Wprowadzenie na rynek IQOS 3 i IQOS 3 Multi jest znaczącym krokiem, który ma ułatwić pełnoletnim palaczom, którzy w przeciwnym razie nadal paliliby papierosy, rezygnację z papierosów na rzecz produktów będących lepszą alternatywą. Wzięliśmy pod uwagę opinie pełnoletnich użytkowników. Nowa generacja IQOS jest wynikiem dwuletnich prac, dzięki którym przestawienie się na produkty bezdymne będzie jeszcze łatwiejsze. Robimy wszystko, by w przyszłości tego typu ulepszenia następowały częściej. Musimy przekonać jak największą liczbę pełnoletnich palaczy do rezygnacji z papierosów. Tylko w ten sposób osiągniemy cel, jakim jest stworzenie świata bez dymu tytoniowego – powiedział Mirosław Zieliński, Prezydent ds. Nauki i Innowacji PMI.

Nowe urządzenia dostępne będą w cenie rekomendowanej 480 złotych (IQOS 3) oraz 420 złotych (IQOS 3 Multi). Zamówienia można składać od 29 listopada na stronie www.iqos.pl. Produkt będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla pełnoletnich osób palących.

IQOS 3 / Materiały prasowe

W skali globalnej liczba palaczy, którzy zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS wynosi już prawie 6 milionów. Każdego dnia ok. 10 000 kolejnych palaczy rezygnuje z papierosów na rzecz IQOS. Celem PMI jest, aby do 2025 r. liczba osób, które zrezygnowały z palenia papierosów należących do portfolio PMI, zastępując je produktami bezdymnymi, wyniosła przynajmniej 40 milionów. Aby dowiedzieć się więcej na temat działań PMI mających na celu stworzenie świata bez dymu tytoniowego, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pmi.com.

Innowacyjna technologia IQOS podgrzewa tytoń bez spalania go w temperaturze ok. 300 stopni Celsjusza, wytwarzając aerozol zawierający nikotynę, który ma średnio o 90% - 95% niższe poziomy szkodliwych substancji – poza nikotyną – niż dym papierosowy . Ponadto, IQOS nie wytwarza dymu ani popiołu, lecz aerozol, który ma o mniej intensywny zapach niż dym z tradycyjnych papierosów.

Do tej pory na badania, rozwój oraz produkcję firma przeznaczyła ponad 4,5 miliarda dolarów. Produkt dostępny jest na ponad 40 rynkach na świecie. W skali globalnej liczba palaczy, którzy zrezygnowali z papierosów na rzecz IQOS wynosi już prawie 6 milionów. Każdego dnia, ok. 10 tysięcy kolejnych palaczy na świecie rezygnuje z tradycyjnych wyrobów tytoniowych na rzecz IQOS.

Linia produktów IQOS jest rezultatem ponad dziesięcioletnich badań w zakresie potencjalnie mniej szkodliwych produktów alternatywnych dla papierosów. Program oceny naukowej PMI został opracowany zgodnie z powszechnie uznanymi praktykami w branży farmaceutycznej oraz wytycznymi Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w zakresie wyrobów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP). Badania PMI są na zaawansowanym etapie i jasno wskazują, że całkowite przestawienie się na IQOS potencjalnie ogranicza ryzyko dla zdrowia, związane z kontynuacją palenia papierosów. Ważne: Nie oznacza to, że IQOS jest wolny od ryzyka.

Innowacyjne badania nad mniejszą szkodliwością nowych wyrobów tytoniowych w porównaniu do papierosów są prowadzone przez największe ośrodki naukowo-badawcze na świecie od wielu lat. Do tej pory opublikowano kilkanaście niezależnych, recenzowanych badań lub raportów rządowych na temat IQOS, a większość z tych badań ma wyniki zgodne z wynikami uzyskanymi przez PMI.

Badania nad IQOS były prowadzone również w Polsce, w Ośrodku Badań Klinicznych w Kajetanach oraz Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, gdzie naukowcy zrealizowali nowatorskie w skali świata badanie wpływu aerozolu wytwarzanego przez IQOS na mitochondria komórek nabłonka oskrzeli.

PMI przechodzi największą transformację nie tylko w historii firmy, ale również całej branży. Jej celem jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego, również w Polsce. Działania PMI w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom gamy produktów stanowiących lepszą alternatywę. Produkty z potencjałem obniżonej szkodliwości (w porównaniu z paleniem papierosów) mogą być satysfakcjonującym zamiennikiem dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Spółki PMI w Polsce: Philip Morris Polska jest największą firmą tytoniową w kraju, z udziałem w rynku sprzedaży papierosów wynoszącym ok. 42% (źródło: Philip Morris za Nielsen – Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska bez Dyskontów: Hipermarkety, Supermarkety, Sklepy spożywcze, Stacje Benzynowe, Kioski, Sklepy Winno-cukiernicze, Sklepy Tytoniowe; sprzedaż wolumenowa w sztukach w okresie I 2017 – XII 2017 w kategorii papierosów) oraz jednym z największych pracodawców, zatrudniającym ok. 7000 pracowników na terenie całego kraju.

IQOS 3 Multi / Materiały prasowe

W skład grupy wchodzi spółka odpowiadająca za sprzedaż, marketing i dystrybucję produktów, nowoczesne centrum produkcyjne, firma odpowiedzialna za kontraktowanie i skup liści tytoniu oraz Europejskie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Centrum zapewnia wsparcie i obsługę z zakresu finansów, IT, HR i procesów zakupowych dla większości naszych spółek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Firma współpracuje z ok. 2000 polskich plantatorów tytoniu.

Fabryka Philip Morris International w Krakowie jest największym centrum produkcyjnym PMI w Europie i jednym z najnowocześniejszych i największych na świecie. Obecnie ok. 70 proc. produkcji krakowskiej fabryki trafia na eksport i jest sprzedawana na ponad 60 rynkach na całym świecie. Do tej pory Philip Morris International zainwestował w Polsce ponad 700 mln USD. Philip Morris w Polsce pięciokrotnie został uhonorowany tytułem Top Employer Polska i Top Employer Europe.

Philip Morris International Inc.

Wiodąca firma tytoniowa zajmująca się produkcją i sprzedażą papierosów oraz innych produktów zawierających nikotynę na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi. Budujemy naszą przyszłość na produktach wolnych od dymu tytoniowego, które są znacznie lepszym wyborem niż kontynuowanie palenia papierosów. Poprzez wielodyscyplinarne możliwości rozwoju produktu, wykorzystanie najnowocześniejszych urządzeń i badania naukowe, dążymy do tego, aby nasze produkty bezdymne spełniały preferencje dorosłych konsumentów oraz rygorystyczne wymogi regulacyjne. Naszą wizją jest, aby te produkty ostatecznie zastąpiły papierosy z korzyścią dla dorosłych palaczy, społeczeństwa, naszej firmy i naszych akcjonariuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszych stron internetowych PMI i PMIScience.