Intel Extreme Masters 2020 to impreza gamingowa, na którą ściągają gracze z całego świata, a na trybunach Spodka w Katowicach zasiadają tysiące ludzi. W tym roku jednak, ze względu na koronawirusa tak nie będzie. Najpierw ze swojego stoiska zrezygnował sponsor imprezy - Intel - a teraz do akcji wkroczyły władze.

Reklama

Wojewoda zdecydował bowiem, że zawody się odbędą - w końcu do Katowic przyjechały już wszystkie drużyny - jednak ani do Spodka ani do hali Expo nie zostaną wpuszczeni widzowie. Ma to zminimalizować zagrożenie epidemią - napisał "Dziennik Zachodni"

Firma ESL - organizator imprezy - zapewniała jeszcze kilka godzin temu, że IEM będzie bezpieczny. Obiecywano dodatkowe patrole medyczne i badanie temperatury wchodzącym na zawody. Służby podjęły jednak inną decyzję.