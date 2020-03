Przed smsami, które namawiają do logowania się na fałszywych stronach i przelewania pieniędzy w związku z epidemią koronawirusa, ostrzegały m.in. Ministerstwo Zdrowia i PKO Bank Polski. "Tematem zajmuje się @MC_GOV_PL wspólnie z @NASK_pl, @UKE2UKE we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi - działania obejmują ograniczenie rozsyłania SMS-ów służących do ataków phishingowych (wyłudzania piieniędzy oraz ataków na komputery i smartfony)" - napisał na Twitterze dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa resortu cyfryzacji Robert Kośla.

Przypomniał, że w sytuacjach zagrożenia cyberatakami "na poziomie krajowym współpracują ze sobą 3 zespoły CSIRT (ABW, MON i NASK), które mają uzgodnione procedury rozszerzonej współpracy operacyjnej".

Trzy zespoły tzw. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) działają w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Są to: zespół CERT Polska działający w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), do którego głównych zadań należy rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci i aktywne reagowanie w przypadku wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla użytkowników infrastruktury cywilnej; zespół działający przy MON, który odpowiada za ataki na obszar wojskowy; oraz zespół działający przy ABW, który odpowiada za ataki na administrację rządową.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 111 osób, z których trzy zmarły.