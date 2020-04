Reklama

W obecnej sytuacji zwłaszcza osoby starsze powinny dla swojego dobra ograniczać kontakty międzyludzkie do niezbędnego minimum. Oznacza to problemy ze zrobieniem zakupów czy dostaniem się do lekarza i niemożność spędzania czasu z najbliższymi. Wiele uciążliwości można by wyeliminować, gdyby osoby starsze potrafiły radzić sobie w sieci. Za pośrednictwem cyfrowych platform pomoc w załatwianiu codziennych spraw deklarują harcerze, wolontariusze czy nawet sąsiedzi. Internet ułatwia kontakty ze służbą zdrowia. Sieć to sposób na propagowanie profilaktyki, samopomocy czy zdrowego stylu życia, które mogą się przełożyć na ograniczenie negatywnych skutków epidemii.

Jednak zaledwie co trzecia osoba po 70. roku życia korzysta z internetu. Nawet jeśli mają do niego dostęp i komputer, to albo nie wiedzą, jak z niego skorzystać, albo obawiają się, że padną ofiarą oszustw.

By zmienić ten stan, Bank Pekao postanowił rozpocząć akcję dla seniorów pod hasłami: „Zostań w domu. Bierz internet za rogi. Bądźmy razem w sieci”. Cel: zachęcić osoby starsze do częstszego korzystania z sieci jako miejsca, którego nie trzeba się bać i które może stanowić zarówno pomoc, jak i odskocznię podczas zamknięcia w czterech ścianach.

W ramach akcji stworzono „Strefę Seniora” – platformę edukacyjną, pomagającą w oswojeniu się z internetem tym, którzy robią to po raz pierwszy, jak i dla tych już bardziej doświadczonych w korzystaniu z jego dobrodziejstw. Na stronie pekao.com.pl/StrefaSeniora można znaleźć teksty poradnikowe o tym, jak radzić sobie z podstawowymi funkcjami sieci, a także wykorzystać je w życiu codziennym. Można np. dowiedzieć się, jak posługiwać się e-tożsamością, pozwalającą na załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Inną ważną, omówioną na platformie kwestią jest medycyna i zachowanie dobrego stanu zdrowia w czasie przebywania w domu. Osoby starsze mogą za pośrednictwem platformy dowiedzieć się, w jaki sposób umówić wizytę lekarską przez internet, założyć internetowe konto pacjenta czy uzyskać e-receptę. Znajdą tam też instrukcje na temat prostych ćwiczeń do wykonania w domu, które pozwolą utrzymać kondycję fizyczną.

Innym ważnym elementem przybliżonym w akcji Banku Pekao jest bankowość internetowa. Seniorzy mogą liczyć na pomoc w prowadzeniu własnego budżetu bez wychodzenia z domu. W przejrzysty sposób wytłumaczono, jak założyć konto internetowe czy dokonywać podstawowych płatności. Zwrócono również uwagę na to, jak bezpiecznie kupować przez internet – na co uważać, by nie dać się oszukać i bezpiecznie zapłacić bezgotówkowo.

Sieć może być też dobrą formą spędzania wolnego czasu i rozrywki również dla osób starszych. Dlatego Bank Pekao postanowił zadbać również o to, by w tym czasie trudnym szczególnie dla seniorów mogli oni zwrócić się za jej pośrednictwem do osób znajdujących się w podobnej sytuacji. W tym celu powstała grupa dyskusyjna na Facebooku o nazwie – Bierzemy Internet za rogi z Dancingiem Międzypokoleniowym. Seniorzy zostaną poinstruowani, jak krok po kroku skonfigurować komunikatory i portale internetowe i połączyć się z innymi. To ważne, by w obliczu koniecznej izolacji mimo wszystko zachować kontakt z rodziną i znajomymi.

Z kolei w Strefie Seniora Pekao podsuwa też interesujące pomysły na spędzanie wolnego czasu w internecie. Seniorzy będą mogli dowiedzieć się, jak znaleźć nowe pozycje książkowe czy audiobooki, obejrzeć film czy spektakle teatralne, a także wykorzystać przepisy kulinarne. Opisano też dostosowany do osób starszych e-learning – np. w formie kursów języków obcych czy podcastów.

– Kampania jest wynikiem naszego społecznego zaangażowania. Udostępniamy osobom starszym nowe, dodatkowe środowisko do budowania relacji społecznych. Równocześnie, chcemy też odpowiedzieć na potrzeby seniorów aktywnych w sieci, dostarczając im interesujących treści. Jako bank aktywnie realizujący strategię transformacji cyfrowej dostarczamy także rozwiązania, dzięki którym każdy może załatwić wiele spraw online, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa w sieci – mówi Marek Lusztyn, prezes zarządu Banku Pekao SA.

Wykorzystanie Internetu przez seniorów zaprocentuje również po zakończeniu stanu epidemii. Nabyte zdolności usprawnią bowiem codzienne życie. Akcja ma stworzyć pomost między młodym a starszym pokoleniem. Dlatego w kampanię zaangażowano osoby w różnym wieku – m.in. Krystynę Czubównę, Jacka Kawalca, Martę Manowską, a także influencerów takich jak Eliza_betka czy popularny w sieci Reżyser Życia.

