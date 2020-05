Redmi Note 9 Pro

Smartfon wyposażony jest w układ czterech obiektywów z głównym o rozdzielczości 64MP. Do tego mamy szeroki kąt, obiektyw makro i czujnik głebi. Kamerka do selfie ma 16 MP.

Bateria ma pojemność 5020mAh, smartfon wspiera szybkie ładowanie 30W. Dzięki dołączonej do zestawu szybkiej ładowarce 33W, w ciągu 30 minut Redmi Note 9 Pro naładuje się do 57 procent.

Sercem Redmi Note 9 Pro jest Qualcomm Snapdragon 720G. Wyświetlacz ma przekątną 6,67 cala. Umieszczony z boku czytnik linii papilarnych sprawia, że urządzenie jest wygodniejsze w obsłudze. Smartfon został wyposażony w wielofunkcyjny moduł NFC, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz port podczerwieni. Redmi Note 9 Pro będzie dostępny w trzech kolorach: szarym (Interstellar Grey), zielonym (Tropical Green) oraz białym (Glacier White).



Rekomendowana cena w wersji 6+64GB wynosi 1299 złotych, natomiast wariant 6+128GB kosztuje 1399 złotych.

Redmi Note 9

Konfiguracja aparatu Redmi Note 9 to główny obiektyw 48MP, szerokokątny 8MP, makro 2MP i czujnik głębi 2MP. Procesor to MediaTek Helio G85. W Redmi Note 9 znajduje się bateria o pojemności 5020mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 18W.

Redmi Note 9 będzie można kupić w trzech wariantach kolorystycznych: szarym (Midnight Grey), zielonym (Forest Green) oraz białym (Polar White). Smartfon oferuje ulubione funkcje fanów, tj. wielofunkcyjny moduł NFC, port podczerwieni i gniazdo słuchawkowe 3,5mm.



Redmi Note 9 będzie dostępny w sugerowanej cenie 899 złotych za wariant 3+64GB oraz 999 złotych za 4+128GB.

Smartfony będą dostępne w otwartej sprzedaży od czerwca.

Mi Note 10 Lite

Xiaomi zaprezentowało również Mi Note 10 Lite. To, co wyróżnia urządzenie na tle innych, to najwyższej jakości wyświetlacz oraz wszechstronny poczwórny aparat w doskonałej cenie. Smartfon świetnie leży w dłoni dzięki zakrzywionym krawędziom ekranu AMOLED o przekątnej 6,47 cala. Czujnik linii papilarnych umiejscowiony w ekranie jest cieńszy i pozwala jeszcze szybciej odblokować smartfon. Poczwórny aparat składa się z czujnika Sony IMX686 oraz obiektywów dedykowanych zdjęciom ultraszerokokątnym, zbliżeniom czy portretom. Za wydajność i działanie odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 730G, a bateria o pojemności 5260mAh pozwala na dwa dni pracy na jednym ładowaniu. W zestawie znajduje się ładowarka 30W.

Mi Note 10 Lite będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach pamięciowych: 6GB + 64GB i 6GB + 128GB oraz w trzech wariantach kolorystycznych: białym (Glacier White), czarnym (Midnight Black) oraz fioletowym (Nebula Purple).



Sugerowana cena detaliczna wariantu 6+64GB wynosi 1599 złotych, natomiast pojemność 6+128GB dostępna będzie w cenie od 1699 złotych.

Smartfon będzie dostępny w otwartej sprzedaży od 25 maja.