US Navy pokazała film, nagrany 16 maja "gdzieś na Pacyfiku". Wiązka lasera o mocy 150 kilowatów, wystrzelona z pokładu USS Portland zniszczyła przelatującego drona. Testując tę broń na dronach i małych jednostkach pływających, uzyskamy cenne informacje o możliwościach tego lasera. Na nowo definiujemy wojnę na morzu - mówi kapitan Karrey Sanders, dowódca amerykańskiego okrętu, należącego do Floty Pacyfiku.

Zdaniem US Navy, takie lasery to doskonała broń przeciw dronom, małym, uzbrojonym jednostkom pływającym. Nie musimy się martwić o zasięg, wiatr, czy inne parametry. Możemy uderzać we wroga z prędkością światła - mówi porucznik Cale Hughes, oficer, który w 2017 roku testował laser o dużo mniejszej mocy w Zatoce Perskiej.