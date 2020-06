Aby wyróżnić się na rynku, Motorola postanowiła zbudować nowe urządzenie, które ma wszystko, na czym zależy większości konsumentów. W rezultacie powstał najnowocześniejszy smartfon, który zapewnia zaawansowaną technologię w każdej istotnej kategorii: w tym niesamowita prędkość sieci 5G do pobierania ogromnych prezentacji, spektakularny wyświetlacz, absolutnie niezrównany dźwięk i pojemna bateria na dwa dni pracy.

Wydajność w wirze pracy i chwilach wytchnienia

Motorola edge została zbudowana z myślą o łączności przyszłości – 5G. Smartfon łączy się z sieciami sub-6-GHz, dzięki czemu jest gotowy na następną generację technologii bezprzewodowej. Procesor Qualcomm SnapdragonTM 765 zapewnia ultraszybką pracę i natychmiastowe działanie, wysoką responsywność podczas przeglądania Internetu i dokumentów, oglądania filmów lub grania w gry. 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej sprawiają, że urządzenie działa niezwykle płynnie i pozwala w pełni wykorzystać możliwości sieci 5G. Ponadto motorola edge jest wyposażona w dużą baterię o pojemności 4500 mAh, by zapewnić pełnię wydajności do dwóch dni pracy, a nie jedynie na krótkim dystansie. A gdy już będzie konieczne doładowanie akumulatora, szybkie uzupełnienie mocy zapewni technologia TurboPowerTM

Design motoroli edge robi wrażenie, ale jest też praktyczny

Spektakularnie zagięty wyświetlacz Endless Edge, który owija się o niemal 90 stopni na krawędziach smartfonu wygląda niesamowicie. Producent zadbał także, by ten zabieg estetyczny był możliwie najbardziej praktyczny. Smartfon wyposażono w oprogramowanie pozwalające wyeliminować przypadkowe dotknięcie krawędzi. Ponadto umieścił na nich dodatkowe elementy sterujące, które można umieścić w preferowanym przez siebie miejscu, by mieć najważniejsze aplikacje pod palcem. Ekran o przekątnej 6,7 cala jest duży i świetnie sprawdza się do przeglądania czy rozrywki, a jednocześnie nie utrudnia użytkowania telefonu jedną ręką dzięki kinowym proporcjom 21:9.

Konferencje, filmy i gaming w idealnej jakości

Motorola edge została wyposażona w niezwykły wyświetlacz o rozdzielczości fullHD+ certyfikowany pod kątem HDR10 oraz częstotliwość odświeżania 90 Hz oraz najgłośniejsze głośniki stereo w swojej kategorii dostrajane za pomocą oprogramowania Waves Audio – laureata Technical GrammyⓇ Award. Wszystko po to, by niezależnie od sytuacji – czy to wideokonferencji, akceptacji materiałów graficznych i wideo, czy też chwil odpoczynku przy ulubionym serialu lub grze, obraz był zawsze ostry, płynny i o żywych kolorach, a dźwięk pełny i dobrze słyszalny.

Aparat do każdego zadania

Wszechstronny system potrójnego aparatu posiada obiektyw do każdego typu zdjęcia. Obiektyw główny z matrycą 64 MP to najwyższa rozdzielczość aparatu w swojej klasie. Dzięki technologii Quad Pixel 4 piksele łączone są w jeden, co pozwala na robienie niezwykle wyraźnych i jasnych zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Zoom optyczny o wysokiej rozdzielczości w teleobiektywie 8 MP pozwala robienie wyjątkowych zdjęć z daleka. 16-MP ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 117 stopni pozwala na wyjątkowe szerokie kadry lub ekstremalne 5-krotne zbliżenie dzięki Macro Vision w ujęciach makro.

Czysty Android z kilkoma praktycznymi dodatkami od Motoroli

Motorola edge ma intuicyjne oprogramowanie. Nie ma uciążliwych skórek, ani duplikatów aplikacji – to niemal czysty system Android™ 10, a w nim kilka unikalnych rozwiązań zwiększających mobilne możliwości użytkowników. W rodzinie motorola edge wprowadzony został My UX, który zawiera wszystkie cenione przez użytkowników gesty moto, jak uruchomienie latarki za pomocą prostego gestu cięcia czy uruchomienie aparatu za pomocą podwójnego przekręcenia nadgarstka. W motoroli edge, oprócz nowych interakcji z krawędzią wyświetlacza, My UX pozwala użytkownikom nagrywać muzykę, filmy i gry na wyższym poziomie z niestandardowymi ustawieniami i możliwością zaawansowanej kontroli. Użytkownicy mogą nawet tworzyć własne motywy urządzenia, wybierając spośród unikalnych fontów, kolorów, kształtów ikon oraz animacji czujnika odcisków palców, więc ich telefon staje się naprawdę ich.

Obsługująca łączność 5G motorola edge będzie dostępna w ofertach partnerów i sprzedaży detalicznej w połowie czerwca. Sugerowana cena tego niezwykłego urządzenia to 2999 zł.