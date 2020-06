Czy warto kupić MacBooka?

Reklama

Niezawodność, szybkość działania, znakomita grafika, efektowny design – to wszystko sprawia, że MacBooki są ulubionym sprzętem bardzo wymagających użytkowników. Wiele osób zastanawia się, w czym te komputery są lepsze od sprzętu innych producentów. Jedną z głównych cech wyróżniających MacBooki jest system operacyjny macOS, który charakteryzuje się intuicyjną obsługą, dostępem do wielu funkcjonalnych aplikacji, bezpieczeństwem i szybkością działania. Niewątpliwym atutem komputerów od Apple są również doskonałej jakości ekrany Retina, które odpowiadają nawet wymaganiom profesjonalistów (grafików czy fotografów).

Jaki laptop MacBook wybrać?

Rodzina MacBook składa się z trzech członków – MacBook Air, MacBook Pro 13” i MacBook Pro 16”. Każdy z tych laptopów ma swoje atuty i zanim podejmiemy decyzję zakupową, warto zastanowić się nad tym, czego odczekujemy od swojego wymarzonego sprzętu.

MacBook Air to, jak sama nazwa wskazuje, sprzęt niezwykle smukły i lekki – ma on zaledwie 1,7 cm grubości, a waży nieco ponad kilogram. Jednym z największych atutów tego laptopa jest jego wydajna bateria, która pozwala na niemal całodzienną pracę. MacBook Air został wyposażony w dwurdzeniowy procesor Intel Core, w nowoczesną kartę graficzną Intel HD Graphics 6000, a także pamięć masową flash, która cechuje się znacznie lepszą prędkością od dysku twardego. Sprzęt ten doskonale sprawdzi się u podróżników, uczniów, studentów, a także osób, które pracują w terenie.

MacBook Pro 13” to komputer, który nie bez powodu przez samego producenta został nazwany mobilnym mocarzem. To, co wyróżnia ten laptop to przede wszystkim dość nietuzinkowe połączenie mocy i mobilności. Wydajne procesory, niezawodna karta graficzna, ultraszybka pamięć masowa – to wszystko zamknięte jest w komputerze, który waży zaledwie 1,4 kg! MacBook Pro 13” wyposażony jest w Touch Bar, który stanowi zamiennik klawiszy funkcyjnych. Jego zaletą jest automatyczne dostosowanie się do naszych aktualnych potrzeb. Laptop ten zadowoli osoby, które przechowują na komputerze tzw. wrażliwe dane. Każdy MacBook Pro wyposażony jest w Touch ID oraz czip Apple T2 Security, który pozwala bezpiecznie odblokować komputer i szyfrować pamięć masową. To oczywiście nie wszystkie zalety tego sprzętu.

MacBook Pro 16” jest to zdecydowanie największy laptop z rodziny. Został on stworzony z myślą o twórcach i ich wysokich wymaganiach. Komputer ten wyposażony jest w duży wyświetlacz Retina o przekątnej 16 cali, bardzo dobrą kartę graficzną, ultraszybkie procesory, a także super pojemną baterię. Zdecydowanie największym atutem MacBooka Pro 16” jest duży ekran, który świetnie odwzorowuje kolory, dlatego też polecany jest grafikom, projektantom, architektom, fotografom i innym osobom, którym zależy na jak najlepszej jakości obrazu. To także sprzęt dla użytkowników, którym zależy na wielozadaniowości – MacBook Pro 16” zawsze działa płynnie – nawet jeśli akurat edytujesz zdjęcie w bardzo dużej rozdzielczości. Laptop ten uwielbiany jest również przez osoby, które zawodowo zajmują się pisaniem – dzięki klawiaturze Magic Keyboard, udoskonalonemu mechanizmowi nożycowemu oraz skokowi klawiszowemu 1 mm, pisze się niezwykle płynnie i przyjemnie.

Gdzie kupić MacBooka?

Laptopy z rodziny MacBook można kupić w salonach iSpot i na iSpot.pl. – dzięki temu możemy skorzystać z różnych form zakupu. W bardzo dobrej sytuacji są osoby związane z sektorem szkolnictwa – nie tylko uczniowie i studenci, ale również nauczyciele i profesorowie – mogą oni skorzystać z 6% zniżki na komputery od Apple. W ramach kampanii iSpot „Najlepsza szansa na najlepszy komputer” MacBooka można również zakupić na raty, które nie są oprocentowane – dzięki temu rozwiązaniu nasze oszczędności pozostają bezpieczne, a raty są na tyle niskie, że nie obciążą naszego budżetu domowego. Natomiast przedsiębiorcy mogą skorzystać z opcji leasingu.