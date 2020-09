W porównaniu do pierwszej wersji producent przekonstruował mechanizm składania telefonu, który teraz ma wytrzymać do 200 tys. zamknięć, co ma przełożyć się na 5 lat działania. Zastosowano także normalne gniazdo na karty SIM, wcześniej telefon działał tylko na e-SIM, w Polsce taką technologię obsługuje tylko jeden operator. Procesor i podzespoły to średnia/wyższa półka, powinny jednak zapewnić bezproblemowe działanie.

Smartfon wyposażono w dwa aparaty, ten główny ma 48 MP, f 1.7 i OIS, wewnętrzny – 20 MP.

Na rynku będzie konkurował ze składanym Samsungiem Z Flip.

Specyfikacja:

System operacyjny: Android 10

CPU: Qualcomm Snapdragon 765G

GPU: Adreno 620 GPU

RAM: 8 GB

ROM: 256 GB

Wymiary

Rozłożony: 72.6 x 169.2 x 7.9

Złożony: 72.6 x 91.7 x 16

Waga: 192g

Wyświetlacz

Główny: 6.2” pOLED, 876 x 2142, 373 ppi, składany ekran dotykowy

Zewnętrzny: 2.7” gOLED, 800 x 600, 370 ppi, wyświetlacz dotykowy

Bateria: 2800mAh

Ładowanie: 15W TurboPower