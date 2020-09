Tablet to bardzo wygodne i mobilne urządzenie, które możemy zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Sprawdza się w wielu sytuacjach i może służyć całej rodzinie. Na przykład, gdy przegapiliśmy odcinek ulubionego serialu w telewizji, wystarczy, że włączymy na tablecie serwis streamingowy. Możemy też oglądać na nim pełnometrażowe filmy, dzieci mogą oglądać bajki czy grać w gry edukacyjne. Tablet pomoże służyć również do pracy. Huawei wprowadził na rynek tablety MatePad T10s i T10, które oferują wiele nowoczesnych rozwiązań i są przystępne cenowo. Model MatePad T10 można nabyć już od 599 zł, a MatePad T10s – od 699 zł, a do 30 września, przy zakupie urządzenia można otrzymać atrakcyjne prezenty, m. in. inteligentną wagę Huawei.

Reklama

Multimedialna rozrywka dla rodziny

Wybierając uniwersalny tablet dla całej rodziny warto pamiętać o wielkości ekranu, baterii oraz o głośnikach. Te trzy rzeczy są bardzo ważne, jeżeli chcemy cieszyć się wysokiej jakości rozrywką. Huawei wprowadził do sprzedaży nowy tablet MatePad T10s, opracowany z myślą o wszystkich członkach rodziny. Urządzenie wyposażone jest w system dwóch głośników opracowanych wspólnie z Harman Kardon zapewniających przestrzenny dźwięk oraz w duży, 10,1-calowy ekran Full HD z trybem ochrony wzroku (model MatePad T10 wyposażony jest w mniejszy 9,7-calowy wyświetlacz), szczególnie przydatnym, gdy korzystają z urządzenia najmłodsi. Wyświetlacz wspierany jest dodatkową przez technologię HUAWEI ClariVu Display Enhancement, która pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie kolorów. Wysoka wydajność urządzenia zapewnia ośmiordzeniowy procesor Kirin 710A i pojemna bateria – 5100 mA. Pełne naładowanie tabletu umożliwia oglądanie bajek czy filmów nawet przez 12 godzin.

Ochrona wzroku i „kącik dziecięcy”

Nowy tablet Huawei wyposażone są w tryb ochrony wzroku. Funkcja ta sprawia, że oglądanie seriali czy bajek nie męczy tak bardzo wzroku. W nowym tablecie MatePad T10s znajduje się „Kącik dla dzieci”, czyli wydzielona przestrzeń, gdzie dostępne są cztery aplikacje: dyktafon, aparat, multimedia i malowanki, które wspomagają rozwijanie różnych umiejętności. Ochrona rodzicielska pozwala wybrać filmy, zdjęcia lub aplikacje dostępne dla młodego członka rodziny. Funkcja ta umożliwia rodzicom kontrolę nad czasem, jaki dziecko spędza na korzystaniu z tabletu. Mogą nadzorować dostęp dziecka do aplikacji, zdjęć, plików multimedialnych. Tablet pozwala również ustawić maksymalny czas korzystania z urządzenia, w przypadku, gdy dziecko trzyma twarz za blisko urządzenia, tablet poprosi o zwiększenie odległości.

Tryb eBook

Nowoczesny tablet to prawdziwie uniwersalne urządzenie i może nam służyć również do czytania książek. Przy jego zakupie warto na pewno sprawdzić czy obsługuje ono tryb eBook, ponieważ nie wszystkie tablety są wyposażone w tego typu rozwiązanie. Tryb eBook wyłącza kolory, przez co wzrok nie męczy się tak szybko, a my możemy dłużej czytać ulubioną książkę. Jest to bardzo przydatna funkcja, dzięki której możemy przekonać się do korzystania z tabletów.

Sklep z aplikacjami

Huawei AppGallery to oficjalny sklep z aplikacjami na urządzeniach Huawei nowej generacji, w tym nowych tabletach MatePad T10s i T10. Oferuje on dostęp do ponad 11 tysięcy aplikacji, w tym do tysiąca polskich. Aplikacje można wyszukiwać i pobrać na smartfony i tablety Huawei poprzez wyszukiwarkę Petal Search. W przypadku, gdy wybrana aplikacja nie jest dostępna w sklepie Huawei AppGallery, Petal Search podpowiada, z jakiego innego źródła można ją zainstalować lub odsyła do strony webowej aplikacji.

Atrakacyjna oferta

Rekomendowana cena sprzedaży Huawei MatePad T10s WiFi to 699 zł, natomiast modelu WiFi+LTE – 849 zł. Drugi tablet – Huawei MatePad T10 – dostępny jest w wersji WiFi za rekomendowane 599 zł, a w wersji WiFi+LTE – za 699 zł.

W przedsprzedaży trwającej od 15 do 30 września, kupujący otrzymają tablet wraz z inteligentną wagą Huawei AH100 oraz 30-dniowym dostępem do aplikacji Diet & Training by Ann.