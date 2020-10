Powstanie Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) poprzedziły lata ekspertyz, lata przygotowań - powiedział w piątek w Warszawie dziennikarzom wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że jest to "szczególna struktura". Struktura wirtualna, to nie będą żadne mury, tam nie będzie żadnych samochodów służbowych, tam nie będzie etatów - tam będzie wirtualna przestrzeń do współpracy z najlepszymi zespołami naukowców z Polski, ale być może także ze świata - wyjaśnił.

Gowin powiedział, że naukowcy dzięki projektom realizowanym w ramach WIB będą pracować nad lekami, przede wszystkim zwalczającymi choroby nowotworowe.

Wicepremier poinformował, że "bardzo nowoczesna, wirtualna struktura badawcza" ulokowana zostanie w ramach PORT - Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii, który jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz. Prezes Centrum Łukasiewicz dr Piotr Dardziński dodał, że PORT będzie dysponował kwotą 500 mln zł, które "skierowane zostanie do polskich naukowców, by mogli rozwiązywać najtrudniejsze problemy."