Projekt asperIT został stworzony i jest realizowany przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS. Głównym celem jest mobilizacja osób ze spektrum autyzmu do pracy w branży IT. Dodatkowo dzięki projektowi powstaje komplementarny system, który docelowo będzie pomagał osobom nieneurotypowym w edukacji i integracji.

W ramach projektu asperIT (od 2017 roku) udało się przeprowadzić ponad 330 godzin szkoleń, w których wzięło udział niemal 50 uczestników. W 2017 roku projekt został uhonorowany przez Ministerstwo Rozwoju, jako jeden z 8 najbardziej innowacyjnych projektów. Odbywa się w trzyetapowym kompleksowym programie szkoleniowym, gdzie oprócz szkoleń z zakresu IT i praktyk rozwijane są kompetencje społeczne przydatne w miejscu pracy.

Chcemy w ten sposób wspierać ich w odnalezieniu się w społeczeństwie, równocześnie efektywnie wykorzystując ich nadzwyczajne zdolności, które mają szczególne zastosowanie w branży IT - opowiada Tomasz Jasiński - prezes Europejskej Fundacji Aktywizacji Społecznej EFAS.

Na początku roku wystartowała kolejna edycja asperIT, która realizowana była we Wrocławiu i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie brakowało osób, które charakteryzowały się wieloma zdolnościami niezbędnymi w branży IT. Edycję w trakcie jej trwania przerwała pandemia Koronawirusa i zaraz po zakończeniu szkoleń społecznych rozpoczął się lockdown.

Podjęliśmy w jego trakcie spontaniczną decyzję o przeprowadzeniu uzupełniających webinariów, aby podtrzymać motywację i zainteresowanie w grupie. Okazały się one sukcesem i niezwykle dobrze wprowadziły do zagadnień poruszanych potem podczas szkoleń IT - mówi Błażej Knapik - koordynator projektu. - Nasza wspólna droga rozpoczęła się od szkoleń społecznych, trwała przez webinary w trakcie zamknięcia spowodowanego pandemią, powrót po kilku miesiącach, aby przeprowadzić szkolenia IT i zdać egzamin ISTQB. Wszyscy, którzy dotarli z nami tak daleko i przeszli przez końcowe praktyki, mogą być z siebie dumni. Ciężką pracą i własnym wkładem udowodnili, że tam, gdzie jedni widzą ograniczenia, można odnaleźć prawdziwy potencjał - dodaje.

Na świecie są firmy IT, które wyłącznie zatrudniają osoby z Zespołem Aspergera. W Polsce zaledwie 7 proc. osób z autyzmem ma pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie. – Niektórzy z nas patrzą jeszcze na ludzi ze spektrum autyzmu jak na osoby niepełnosprawne. To błąd. Potrafią oni w wielu przypadkach pracować lepiej i wydajniej od większości z nas - mówi Tomasz Jasiński. Właśnie dlatego już w kwietniu przedstawiciele Fundacji EFAS rozpoczęli rekrutację do kolejnej edycji projektu, tym razem warszawskiej.