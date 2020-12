Zamieniając bezpieczne biuro na kuchenny stół, który podczas globalnej pandemii stawał się często naszym nowym środowiskiem pracy, napotykaliśmy wiele trudności związanych z osiągnięciem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Według World Economic Forum zdrowie psychiczne i samopoczucie osób pracujących zdalnie w tym roku zostało wystawiona na próbę, m.in. w związku z koniecznością zapewnienia opieki nad dzieckiem czy łączności cyfrowej. Niektórzy jednak rozsmakowali się w pracy zdalnej, odkrywając grzeszne przyjemności, którym chcieliby oddawać się również po powrocie do normalności - wynika z badań Kaspersky Labs

Grzeszne przyjemności pracowników

Abstrahując od pracy w negliżu, która nie znajduje mimo wszystko szerokiej rzeszy zwolenników, większość respondentów doceniła możliwość pracy w wygodnym ubraniu: 48% zbadanych przyzwyczaiło się do takiego funkcjonowania i chciałoby, aby stało się ono normą w przyszłości. Pracownicy cieszyli się również z wyeliminowania długich dojazdów do pracy, a co za tym idzie z możliwości budzenia się pięć minut przed rozpoczęciem pracy oraz fundowania sobie drzemki w ciągu dnia (36%).

Kontynuując temat odkrytych przez pracowników zalet tzw. nowej normalności, należy wspomnieć, że 27 proc. osób lubi pracować na zewnątrz w ogródku lub na balkonie, a 23 proc. potrafi nawet urządzić sobie serialowy maraton podczas pracy. Pozostałe grzeszne przyjemności pracowników to dłuższe granie w gry wideo (18 proc.), zamawianie jedzenia na wynos (16 proc.) oraz mniej regularne branie prysznica (8 proc.).

Uwaga na bezpieczeństwo cyfrowe

Większa swoboda w pracy, jaką otrzymaliśmy, wiąże się wprawdzie z pewnymi korzyściami, ale wymaga również wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo cyfrowe. Aby w pełni cieszyć się możliwościami luźniejszej atmosfery podczas pracy, niezbędne jest stosowanie niezawodnych rozwiązań bezpieczeństwa na naszych urządzeniach, aby chronić naszą indywidualną prywatność.

Obecny lockdown posiada zarówno plusy, jak i minusy dla osób, które mogą pozwolić sobie na pracę zdalną. Z jednej strony, pracownicy mogą w końcu zapomnieć o wadach funkcjonowania w biurowcach i zacząć pracować w bardziej komfortowej atmosferze. Z drugiej strony, wyzwanie stanowiło utrzymanie wydajności, reorganizacja miejsca pracy oraz wyrobienie nowych nawyków. Praca z domu to większe zagrożenie dla naszej prywatności, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo cyfrowe - powiedziała Marina Titowa, dyrektorka ds. marketingu produktów konsumenckich w firmie Kaspersky