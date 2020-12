W założeniu ma być tak, jak przy przenoszeniu numerów z jednego telekomu do drugiego. Jeśli klient znajdzie ciekawszą ofertę, to nowy dostawca powinien dogadać się ze starym tak, by zapewnić ciągłość w dostępie do sieci. Przerwa nie może być dłuższa niż jeden dzień roboczy. To jedna z wchodzących dziś w życie zmian w ustawie – Prawo telekomunikacyjne, jaką wprowadziła tarcza 3.0. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.).