Niemniej jednak, migracja z SDR do HDR jest procesem wyjątkowo złożonym, inaczej niż w przypadku przechodzenia z HD na 4K. Wynika to z konieczności efektywnej konwersji nie tylko klatkażu, lecz także zakresu barw, kwantyzacji, rozdzielczości i zakresu dynamiki — a wszystko to w fazach od rejestracji obrazu po transmisję.

Reklama

Teraz firma Euro Media Group (EMG), będąca światowym liderem w dziedzinie rozwiązań dla mediów i usług transmisji imprez rozrywkowych, sportu i wydarzeń na żywo, oraz dział rozwiązań profesjonalnych Sony udostępniają rozwiązanie do efektywnej pracy z obrazem HDR podczas transmisji sportowych, w tym meczów piłki nożnej.

Canal+ może wykorzystać standard HDR podczas każdego wydarzenia sportowego. W sierpniu 2020 r. stacja zaczęła transmitować w standardzie HDR sport na żywo, w tym standardzie będzie można też zobaczyć Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2021 r.