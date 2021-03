Amazon to największy sklep internetowy na świecie oferujący produkty własnych marek oraz pochodzące od zewnętrznych sprzedawców z wielu branż i dziedzin. Polacy już wcześniej mogli korzystać z platformy z wykorzystaniem niemieckiej wersji sklepu online Amazona, która dostępna była również w języku polskim. Niestety okazało się, że polscy klienci nie mają dostępu do wielu usług.

Reklama

Czego Amazon nie wprowadził?

Czego nie dostaniemy? Po pierwsze nie ma wielu abonamentów - nie ma choćby usługi Prime, która pozwala na szybkie dostawy i daje dostęp do specjalnych promocji. Nie ma Kindle w wersji z reklamami, co znacząco obniża jego cenę. Nie ma też możliwości wykupienia specjalnych subskrypcji na dostawę artykułów higienicznych, jak żyletki do golenia czy proszek do prania. Na próżno też szukać w polskim Amazonie produktów spożywczych czy alkoholi.

Kolejnym minusem są ceny i dostępność niektórych towarów. Jeśli chodzi o filmy, to polski Amazon bardzo odstaje od oferty niemieckiego serwisu. Magazyny są bowiem uzupełniane według oferty cenowej polskich dystrybutorów. To oznacza, że o filmach Disneya w 4K po dobrych cenach z brytyjskiego czy niemieckiego oddziału Amazonu możemy zapomnieć. Dalej korzystniej jest kupować poza Polską. O braku Alexy w wersji polskiej (lub angielskiej) to już nawet nie będę po raz kolejny pisał

Amazon nie zaoferował też wielkich promocji na start. Firma wchodzi więc na nasz rynek, traktując polskich klientów gorzej niż tych z zachodu Europy. Z taką ofertą ciężko będzie wygryźć Amazonowi z rynku Allegro, Empik czy inne sklepy o ugruntowanej pozycji na naszym rynku e-commerce.

Czym jest Amazon?

Amazon to koncern, który oprócz USA działa w krajach Azji i Europy. W Polsce koncern jest aktywny od 2014 roku, ale do tej pory działalność spółki znajdowała wymiar przede wszystkim w utrzymaniu centrów logistycznych, które zatrudniają ponad 18 tys. osób w dziewięciu placówkach. Znajdują się one w Sadach pod Poznaniem, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, na Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty), w Pawlikowicach koło Łodzi, w Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i w Gliwicach.

W Gdańsku z kolei zlokalizowane są biura Amazon Web Services (usługa chmurowa koncernu() i Centrum Rozwoju Technologii Amazon.

Kiedy powstał Amazon?

Amazon został założony w 1994 roku przez Jeffa Bezosa i początkowo miał być jedynie księgarnią internetową. Pierwszą książkę Bezos sprzedał rok po założeniu firmy. Później założyciel Amazona poszerzył asortyment swojego sklepu o kolejne towary, takie jak sprzęt komputerowy, elektronika czy płyty DVD, a także towary spożywcze, meble i wiele innych.