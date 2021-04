Uwaga na fałszywe SMS-y o paczce zatrzymanej przez służb y celne - ostrzega niebezpiecznik.pl. Po kliknięciu na link, otwiera się fałszywa strona firmy kurierskiej, polecająca ściągnięcie apki do monitorowania paczki. Tylko, że to, co ściągnięcie, to złośliwe oprogramowanie, które wyczyści wasze konta bankowe. Dlatego, jeśli już takie coś zainstalowaliście, od razu skontaktujcie się z bankiem (najlepiej z innego telefonu).

Atak nie dotyczy właścicieli iPhone'ów

Atak dotyczy tylko urządzeń z Androidem. Właściciele iPhone'ów mogą spać spokojnie. A jeśli macie coś na Androidzie, to sprawdźcie, czy włączona jest w ustawieniach blokada instalacji aplikacji spoza sklepu Play. To ustrzeże was przed tą falą ataków.