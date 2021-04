iOS 14.5

iOS 14.5 pozwala m.in na podłączenie do telefonu pada do PS5 lub nowego Xboxa. Łatwiej też, jeśli mamy Apple Watch i nosimy maskę, odblokować telefon zegarkiem.

iOS 14.5 kontrowersje

Największe jednak kontrowersje budzi opcja nowego podejścia Apple do naszej prywatności, czyli o opcję w ustawieniach prywatności, która wyłącza aplikacjom możliwość śledzenia naszego urządzenia. Na czym to polega? Wiele aplikacji , jak np. Facebook, pobiera dane o naszym urządzeniu i przekazuje je reklamodawcom. Do tej pory nie mieliśmy nad tym żadnej kontroli, jednak w iOS 14,5, z automatu dostajemy włączoną blokadę zbierania informacji przez producentów oprogramowania. Jeśli zaś ją wyłączymy, to i tak każda apka będzie musiała nas pytać o zdanie, czy chcemy, by mogła pobierać nasze dane.

Dla Facebooka taka blokada to cios w finanse z reklam, firma twierdzi więc, że wiele małych biznesów, które się reklamuje na tym portalu społecznościowym upadnie.

Apple twierdzi jednak, że nic takiego nie będzie miało miejsca, a najważniejsze jest chronienie prywatności klientów i ich danych. Warto jednak zauważyć, że producent iPhone'ów na takich reklamach w apkach nie zarabia. Głównym źródłem funduszy są zakupy w aplikacjach czy sprzedaż urządzeń, a nowa blokada na to nie ma żadnego wpływu