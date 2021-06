Jak czytamy w komunikacie, rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) będzie stosowane w Unii Europejskiej od 1 lipca. Mimo to, wszystkie państwa członkowskie, które przeszły testy techniczne i są gotowe do wydawania oraz weryfikacji certyfikatów, mogą już zacząć korzystać z systemu na zasadzie dobrowolności. Polska jest w tym gronie - informuje KPRM.

Unijny Certyfikat COVID można pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. Aby to zrobić należy zalogować się (np. profilem zaufanym) i kliknąć zakładkę "Certyfikaty". Będąc tam wystarczy wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć "Pobierz kod QR". Później wystarczy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub wydrukować - poinstruowali autorzy komunikatu.

Zastrzegli, że certyfikat mogą pobrać tylko osoby, które są w pełni zaszczepione tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Wówczas certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikaty także w mobilnych aplikacjach

Mogą go otrzymać także osoby, które otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - wówczas czas ważności certyfikatu to 48 godzin - oraz osoby, które wyzdrowiały po COVID-19. W tym przypadku certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Autorzy komunikatu zaznaczyli, że certyfikaty pojawią się także w mobilnych aplikacjach IKP oraz mObywatel. Obecnie dostępne w mObywatelu zaświadczenie jest dokumentem krajowym i zawiera wyłącznie potwierdzenie otrzymania pełnej dawki szczepienia.

Do 25 czerwca pojawi się aktualizacja naszej aplikacji, a wraz z nią - zamiast krajowych zaświadczeń pojawią się uznawane w krajach Unii Europejskiej Certyfikaty COVID. Od tego momentu swój Certyfikat będziecie mieli zawsze pod ręką, razem z innymi dokumentami, w aplikacji mObywatel. Wybierając się na wakacje w UE, wystarczy że na ekranie swojego telefonu pokażecie dostępny tam kod QR - napisali autorzy komunikatu.