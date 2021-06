Po wejściu na strony, które dotknięte zostały problemem, pojawiał się komunikat o treści "Error 503 Service Unavailable".

Reklama

Fastly, globalna sieć dostarczania treści online (CDN), poinformowała o awarii w całej swojej sieci, która wpływa na strony korzystające z jej platformy.

Awaria brytyjskich dzienników

Oprócz strony internetowej brytyjskiego rządu awaria dotknęła m.in. brytyjskie dzienniki "Financial Times", "The Guardian", "The Independent", "Evening Standard", amerykański "New York Times", francuski "Le Monde", agencję Bloomberg, duńską stację telewizyjną TV2, a także serwisy Reddit, eBay, Twitch i Amazon.

Jednak użytkownicy z niektórych krajów, m.in. z Polski, mogli cały czas wchodzić na te strony.

Na razie Fastly nie podała, co było przyczyną awarii.