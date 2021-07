Apple TV+ nie jest zbyt popularnym serwisem streamingowym, wciąż jednak są tam pozycje, które warto obejrzeć (jak choćby Misja Greyhound, See czy Fragglesy). A do tego przez pół roku każdy posiadacz PS5 może się nią cieszyć za darmo. Wystarczy ściągnąć aplikację Apple TV=, zalogować się swoim AppleID i już można korzystać z usługi. A co, jeśli nie mamy żadnego urządzenia z jabłkiem w logo? Wtedy trzeba odwiedzić stronę http://appleid.apple.com/, założyć tam sobie konto i uzyskanym loginem dostać się do apki na PS5.

Jest jeden drobny haczyk

Jest tylko jeden haczyk - przy logowaniu się do apki na konsoli trzeba podać dane karty kredytowej. To na wypadek, gdybyście zapomnieli zrezygnować z "półrocznego okresu próbnego" - wtedy Apple pobierze miesięczny abonament. Jeśli więc nie będziecie chcieli płacić, warto ustawić sobie w kalendarzu przypomnienie, by zrezygnować za 6 miesięcy z subskrypcji.