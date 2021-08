Najbardziej ucieszą się ci, którzy korzystają z podstawowego planu, który nie zapewnia nawet jakości HD. Cena tego abonamentu spadnie z 34 do 29 złotych. Bez zmian zostaną opłaty za plan standardowy, który pozwala oglądać filmy na dwóch urządzeniach na raz w jakości FHD - dalej będzie kosztował miesięcznie 43 złote. Najbardziej za to ucierpią portfele tych, którzy chcą oglądać filmy i seriale w najwyższej jakości 4K. Cena planu premium wzrośnie bowiem z 52 do 60 złotych

Od kiedy wchodzą podwyżki?

Nowe stawki zapłaci każdy, kto zakłada nowe konto w serwisie streamingowym. Ci zaś, którzy już mają wykupione abonamenty, będą płacić według zmienionych taryf od najbliższego okresu rozliczeniowego.