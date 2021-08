SpaceX i kanadyjska firma Geometric Energy Corporation, jak podaje portal Gizmodo, chcą w 2022 na orbitę wypuścić niewielki cyfrowy billboard. Każdy, kto zapłaci odpowiednią sumę w kryptowalutach, będzie mógł sobie wybrać, co chce na nim wyświetlić i jak długo będzie to ogłoszenie widoczne. Potem, z satelity obraz trafi na YouTube czy inne serwisy z filmikami, by każdy mógł to ogłoszenie obejrzeć.

Firma nie chce zdradzić planowanych stawek

Na razie nie są znane dokładne stawki, ile trzeba będzie zapłacić za ogłoszenia, jednak według Gizmodo, tania ta usługa początkowo nie będzie.