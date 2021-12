"Zaledwie 15 proc. gospodarstw domowych posiadających telewizor w Polsce słyszało o telewizji hybrydowej (HbbTV) i tylko 6 proc. odbiorców naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) posiada sprzęt z funkcją obsługi tej technologii, wynika z najnowszych danych zaprezentowanych przez Krajowy Instytut Mediów" - poinformował w poniedziałkowej informacji prasowej Związek Cyfrowa Polska.

Krajowy Instytut Mediów monitoruje m.in. dostęp do telewizji w Polsce w kontekście nadchodzącej zmiany standardu nadawania NTC. Według zaprezentowanych przez tę instytucję danych świadomość i przystosowanie do odbioru telewizji hybrydowej, która również jest obiektem przyszłorocznych zmian, "pozostawiają wiele do życzenia".

"Mimo że 84 proc. gospodarstw domowych w kraju posiada dostęp do internetu, zaledwie 29 proc. telewizorów jest do niego podłączonych (14 proc. urządzeń odbierających NTC). A o samej HbbTV słyszało nieznacznie więcej niż jedno na dziesięć gospodarstw odbierających naziemną telewizję cyfrową i tylko 1 proc. z nich faktycznie korzysta z możliwości telewizji hybrydowej" - przekazano.

Jak wynika z badań, niewiele osób wie, że jedną ze zmian związanych z nadejściem nowego standardu odbioru NTC będzie przejście na wersję HbbTv 2.01 i wyższe. Posiadanie odbiornika obsługującego tę technologię i podłączonego do internetu pozwoli na korzystanie np. z quizów widocznych na ekranie w czasie transmisji czy wyświetlanie okienek z prognozą pogody i wynikami sportowymi. Jak podkreślono, ogólnokrajowe przejście na nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej przyniesie szereg korzyści.

Co się zmieni?

"Najlepiej odbieraną nowością jest fakt, że w ramach naziemnej telewizji cyfrowej widzowie otrzymają dostęp do nawet 50 kanałów TV. To benefit, który jest kluczowy dla ponad 40 proc. gospodarstw korzystających dziś z NTC. 14 proc. z nich wskazuje także na lepszą jakość dźwięku i obrazu jako istotny czynnik. Nie można zapominać również, że osoby, które przygotują się na nadchodzące zmiany, cieszyć się będą np. dostępem do kanałów w jakości 4K" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Według Krajowego Instytutu Mediów połowa Polaków wciąż nie wie o nadchodzącej zmianie. Dlatego zdaniem ekspertów konieczna jest szeroko zakrojona edukacja na tym polu. "Choć kampania w telewizji ma ogromne znaczenie dla budowy świadomości Polaków na temat nadchodzących zmian, to musimy uzupełnić ją dostępem do dedykowanej infolinii, gdzie uzyskają oni pomoc w sprawdzeniu gotowości swojego sprzętu TV, oraz informacjami w radiu czy lokalnej prasie" - powiedział cytowany w informacji prasowej dyrektor Krajowego Instytutu Mediów Mirosław Kalinowski.

Jak podano, w związku z nadchodzącą zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w kraju trwają rozmowy pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, środowiskiem nadawców TV, producentów i dystrybutorów sprzętu oraz konsumentów. Przejście na standard DVB-T2 rozpocznie się w marcu 2022 r. i będzie postępować w Polsce do końca czerwca przyszłego roku. Obecnie trwa kampania społeczna zachęcająca Polaków do sprawdzenia, czy posiadane przez nich odbiorniki telewizyjne nadają się do korzystania z NTC w standardzie DVB-T2/HEVC.

Związek Cyfrowa Polska jest branżową organizacją pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszającą największe firm z branży sektora cyfrowego i nowych technologii – producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. (