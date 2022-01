Konto ElonJet ma 150 tys. obserwujących. Publikowane są na nim informacje o tym, kiedy i skąd samolot Muska startuje, gdzie ląduje oraz o czasie trwania każdej podróży. Loty odrzutowca śledzone są przez specjalnego bota opracowanego przez 19-letniego Jacka Sweeneya. Nastolatek posiada również inne profile na Twitterze, które w podobny sposób namierzają prywatne samoloty najbogatszych ludzi świata, m.in. Billa Gatesa i Jeffa Bezosa.

Reklama

Nastolatek odrzucił ofertę miliardera

Musk kontaktował się z nastolatkiem już pod koniec listopada. Prosił o usunięcie profilu i zaoferował w zamian 5 tys. dolarów. Nie widzi mi się zostać zestrzelonym przez jakiegoś szaleńca - pisał do chłopaka. 19-latek odrzucił ofertę i zażądał 50 tys., by - jak tłumaczy - pokryć czesne na swojej uczelni i być może kupić Teslę Model 3. Inne opcje, jak staż, również ułatwiłyby mi podjęcie decyzji o zdjęciu profilu - odpisał Sweeney. Musk jeszcze się nie ustosunkował do tego szantażu.

W rozmowie z CNN nastolatek wyznał, że doradził również miliarderowi zainstalowanie programu chroniącego go przed śledzącymi botami.