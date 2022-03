W Kijowie trwa wydłużona godzina policyjna, która rozpoczęła się o godz. 20 w poniedziałek i potrwa do godz. 7 w środę. Choć, jak zapewniają władze, sytuacja w mieście jest pod kontrolą, to Kijów wciąż jest atakowany i od czasu do czasu w różnych dzielnicach słychać eksplozje. Czuć też drżenie ścian i okien po wybuchach - relacjonuje korespondentka PAP w stolicy Ukrainy.

Władze miasta proszą mieszkańców o większą ostrożność i opublikowały listę telefonów z firmami oferującymi wymianę okien. Podkreślają, że tylko pod wskazanymi numerami można uzyskać sprawdzoną pomoc bez narażenia się na działalność dywersantów.

Prośba o niepublikowanie filmów

Po nocnym, niedzielnym bombardowaniu Kijowa, kiedy zostało zaatakowane centrum handlowe Retroville w dzielnicy Podił, pojawiła się kolejna oficjalna odezwa władz miasta z prośbą o niepublikowanie w internecie przez mieszkańców zdjęć i nagrań zawierających ukraiński sprzęt wojskowy. Okazało się, że zamieszkały w pobliżu centrum hadlowego męzczyzna umieścił na TikToku film z elemantami ukraińskich umocnień i żołnierzami. Chciał pokazać, że czuje się bezpieczny, gdyż obok są ukraińscy wojskowi.

Centrum handlowe zostało zaatakowane przez wojska rosyjskie. W wyniku potężnego wybuchu zginęło, wg danych władz miejskich, 8 osób, a samo centrum i trzy budynki w pobliżu zostały doszczętnie zniszczone.