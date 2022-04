Na FlixClassic znajduje się obecnie blisko 300 filmów − od wielkich klasyków do kina kultowego i klasy B. Wśród nich są również propozycje niedostępne w innych polskich serwisach m.in.: Wielkie nadzieje, Góra boga kanibali, Ucieczka na Atenę, Obywatel John Doe czy Franciszek. Wszystkie produkcje dostępne są w jakości HD w oryginalnych wersjach językowych oraz z polskim lektorem lub napisami.

Reklama

Mamy wiele zapytań o to, gdzie można obejrzeć klasyki − stare dobre kino z legalnych źródeł. FlixClassic to platforma, na którą od dawna wszyscy czekają, my także. Dlatego chętnie wspieramy ten projekt, którego repertuar niesie za sobą unikalne wartości − dodaje Kinga Jakubowska, prezeska Fundacji Legalna Kultura. Repertuar został starannie wyselekcjonowany przez Miłosza Stelmacha, kuratora programowego platformy, filmoznawcę, krytyka filmowego oraz redaktora naczelnego czasopisma o tematyce filmowej „Ekrany”.

Ceny pakietów

Biblioteka filmowa będzie rozbudowywana, twórcy planują cotygodniowe premiery nowych tytułów. Docelowo w ofercie znajdą się kolejne tytuły z kanonu kina czeskiego, a także węgierskiego, szwedzkiego, niemieckiego, indyjskiego i wielu innych. Dla miłośników kina przygotowano dwa plany subskrypcyjne: miesięczny w cenie 12,99 zł oraz roczny w cenie 129,90 zł. FlixClassic działa w modelu sVOD, co oznacza, że widz, kupując jeden z dwóch proponowanych pakietów, może korzystać z całego repertuaru filmowego.

Reklama

Wygodne korzystanie z platformy zapewnia dostęp przez przeglądarkę oraz aplikacje iOS, Android, a wkrótce także Smart TV (trwa certyfikacja). Platforma FlixClassic umożliwia oglądanie filmów na 2 urządzeniach jednocześnie. Zaplecze technologiczne daje wiele możliwości i jest przyjazne dla widzów. FlixClassic proponuje również szereg przydatnych funkcji: czytelne oznaczenia jakości, zapisywanie filmów do obejrzenia na później, wyszukiwanie po tytule czy filtrowanie po nazwiskach reżyserów, scenarzystów i obsady.

Twórcom platformy FlixClassic od początku zależało na tym, aby współtworzyli ją widzowie. Dlatego pod koniec 2020 roku wypuścili na rynek jej testową wersję beta — Flixmojo. Testy umożliwiły poznanie preferencji sympatyków kina oraz dopasowanie platformy pod ich potrzeby. Marzymy o stworzeniu społeczności wokół kina gatunkowego, z którą będziemy mogli wspólnie poszerzać bibliotekę i rozwijać FlixClassic – podkreśla Marcin Machnio, współtwórca platformy.

Prosta rejestracja

Rejestracja do platformy jest możliwa na platformie flixclassic.pl poprzez założenie nowego konta lub połączenie go z kontem na Facebooku lub Google’u. Przy rejestracji widz nie ma musi podpinać karty, jednak wówczas będzie mógł jedynie przeglądać katalog dostępnych filmów. Aby uzyskać możliwość ich oglądania, konieczne jest wykupienie jednego z pakietów subskrypcyjnych.