Wystarczy podać swój mail na stronie Disney+, by dostać w dniu startu link do promocji. Wtedy trzeba będzie wpisać dane karty i opłacić roczny abonament. Promocja kończy się 13 czerwca.

Kiedy wystartuje w Polsce Disney+?

Serwis wystartuje w Polsce 14 czerwca 2022 r. Standardowa cena w dniu premiery wyniesie 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł w przypadku opłaty rocznej. Subskrybenci będą mieli dostęp do takich seriali jak "Księga Boby Fetta" i "The Mandalorian" oraz długo wyczekiwanego serialu "Obi-Wan Kenobi". Ponadto zobaczą "Moon Knight", serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaakiem, a także nominowany do Nagrody Akademii® film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" z Simu Liu i Awkwafiną.

Użytkownicy Disney+ będą mieć dostęp do najwyższej jakości serwisu, nawet na czterech urządzeniach jednocześnie, do funkcji IMAX Enhanced przy wybranych tytułach oraz do nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, a także będą mieć możliwość ustawienia do siedmiu profili, w tym kontroli rodzicielskiej na dostosowanym specjalnie dla dzieci profilu dziecięcym, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.