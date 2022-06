Utworzenie konta w Disney+ jest proste. Jeśli zarejestrowaliśmy nasz mail przed startem usługi, by skorzystać ze specjalnej promocji na roczny abonament trzeba kliknąć w link w mailu, następnie wpisać adres, na którym będzie uruchomiona usługa, potem stworzyć hasło i podać numer karty. Jeśli zaś takowego linka nie mamy, to trzeba wejść na stronę disneyplus.com, kliknąć na "zarejestruj się" oraz podać mail, hasło i wprowadzić dane karty płatniczej. Opłata abonamentowa wynosi 28.99 za miesiąc (lub

Reklama

Kolejnym ważnym krokiem jest ustawienie kontroli rodzicielskiej - jak tłumaczą przedstawiciele firmy Disney - bez jej uruchomienia nie będzie się miało dostępu do pełnego katalogu. Serwis wyłączy nam wtedy możliwość oglądania filmów 18+. Dlatego musimy uruchomić tę opcję i podać kod PIN do odblokowania filmów dla dojrzałych widzów.

Po ustawieniu tych rzeczy możemy już buszować w zasobach serwisu, w którym są takie perełki jak cała kolekcja Obcego (z Alien vs Predator 2 niestety), nowości Marvela czy wszystko z uniwersum Gwiezdnych Wojen oraz klasyka kina i kreskówek (Gumisie, Cienka czerwona linia, M*A*S*H itp.).

Na czym oglądać Disney+?

Reklama

Apka Disney+ dostępna jest już na iOS i Androida - logujemy się przy użyciu danych, podanych podczas rejestracji. Na MacOS niestety musimy oglądać zasoby serwisu przez stronę internetową - nie ma osobnej aplikacji. Serwis można też będzie oglądać przez aplikacje na konsolach Sony i Microsoft.

Jeśli chodzi zaś o telewizory, to Samsung zapewnia, że aplikacja trafi na wszystkie modele ekranów z obsługą SmartTV, wyprodukowanych od 2016. Z kolei przedstawiciele Sony tłumaczą, że na każdym telewizorze, na którym można instalować aplikacje z Android TV będzie można Disney+ zainstalować. Do tego urządzenia z obecnego i poprzedniego roku modelowego mają na pilocie przycisk przenoszący najpierw do strony rejestracji a, po zainstalowaniu apki - bezpośrednio do serwisu.

Jeśli zaś apki Disney+ nie ma w ofercie producenta ekranu, nie trzeba wymieniać telewizora. Można dokupić tani moduł smarttv oparty na Androidzie (lub dużo droższe Apple TV)