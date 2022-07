W ostatnich tygodniach Wowan i Lexus prowadzili wideorozmowy z politykami w całej Europie, podając się za mera Kijowa Witalija Kliczkę - w tym z rządzącą Berlinem Franziską Giffey - przypomina ARD.

W wywiadzie dla magazynu politycznego ARD "Kontraste" przyznają się teraz do finansowania z pieniędzy z rosyjskiej platformy Rutube - kopii YouTube. - Pracujemy dla Rutube i jesteśmy ambasadorami Rutube. Stamtąd więc czerpiemy pieniądze - mówi Aleksiej Stolyarov, pseudonim Lexus, w rozmowie z "Kontraste".

"Rutube jest spółką zależną Gazprom Media, która należy do państwowej Grupy Gazprom" - podkreśla portal telewizji ARD.

"Otrzymują państwowe pieniądze za to, co robią"

Dla dyrektora centrum eksperckiego NATO ds. komunikacji strategicznej Janisa Sartsa przyznanie się Stolyarova jest ważnym potwierdzeniem: - Oznacza to, że wyraźnie otrzymują państwowe pieniądze za to, co robią" - mówi Sarts.

Dla niego jest to logiczne, ponieważ Kreml jest bardzo zainteresowany działaniami obu komików: dla Putina humor jest realnym zagrożeniem, jak dla każdego autokratycznego reżimu. W tym przypadku lepiej jest "kontrolować humor", a w przypadku Wowana i Lexusa kierować go wyłącznie przeciwko zachodnim politykom. Próba wprowadzenia ich w błąd, by negatywnie wypowiadali się o ukraińskich uchodźcach, również wpisuje się w narrację Kremla.

Z Berlina Berenika Lemańczyk