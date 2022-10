Według projektu, jak pisze "Fakt", operatorzy będą musieli oferować łatwe do założenia blokady na strony www dla dorosłych. Blokady te będą obowiązkowe w kawiarniach czy restauracjach czy innych miejscach, oferujących publiczne WiFi. W domach blokadę będzie można jednak zdjąć, trzeba będzie się tylko zgłosić do operatora.

Ten zapis budzi niepokój ekspertów

Niepokój ekspertów budzi za to obowiązek przekazywania przez dostawców w sieci raz do roku ilu abonentów korzysta z takich blokad. Zdaniem przedsiębiorców, rząd wejdzie w ten sposób w posiadanie dużej bazy danych dot. oglądania stron dla dorosłych. Janusz Cieszyński, który odpowiada za projekt ustawy wyjaśnia jednak, że nie będą to dane osobowe, czy informacje kto i jakie strony ogląda a jedynie zwykła statystyka