Zróżnicowanie możliwych scenariuszy użycia 5G – od łączenia niepołączonych po przemysł 4.0 – czyni ją atrakcyjną możliwością inwestycyjną dla sektora prywatnego i decydentów rządowych. Pojawiły się jednakże pytania, czy kraje europejskie wykorzystują maksimum możliwości, jakie oferuje 5G, co rozpaliło dyskusję o przyspieszeniu inwestycję w tę technologię.

Raport GSMA Mobile Economy Europe 2022 wskazuje, że pokrycie siecią 5G w Europie wzrośnie do 70% do 2025 roku – z 47 proc. w 2021 roku. Jednak w porównaniu do takich krajów jak Korea Południowa czy USA jest to relatywnie wolny rozwój. Raport prognozuje, że ww. kraje uzyskają 98-procentowe pokrycie 5G w tym samym okresie. Co zatem można zrobić, aby przyspieszyć wdrażanie 5G w Europie, która przy obecnym postępie pozostawi prawie 1/3 swojej populacji bez dostępu do 5G w 2025 roku?

Polityka na rzecz inwestycji

Polityka instytucji zarówno na poziomie krajowym jak i kontynentalnym może być potężnym narzędziem stymulującym wdrażanie technologii. Komisja Europejska była historycznie siłą nadającą kierunek takim działaniom i w 2021 opublikowała program Digital Decade, który ustalił cele na 2030 rok i ukierunkował europejską transformację cyfrową.

Poza tym także rządy państwowe mają dużą rolę do odegrania w tworzeniu środowiska, które umożliwi przekształcenie sieci. Jeden z europejskich liderów w dziedzinie wdrażania 5G – Dania, to dobry przykład. Indeks Cyfrowej Ekonomii i Społeczeństwa Komisji Europejskiej na 2022 (DESI) umieścił Danię jako drugą wśród krajów z najwyższą gotowością cyfrową, lecz to wciąż 10% poniżej celu 80 proc. Digital Decade na 2030 rok. Część tego relatywnego sukcesu wynikła z opracowania w 2019 roku przez Duńską Agencję Energetyczną kompleksowego planu działania , który koncentrował się na aukcjach częstotliwości 5G, rozwoju sieci, schematach regulacyjnych i istotnych scenariuszach wykorzystania. Choć dostępność pasma wstrzymała rozwój nawet w krajach, które poczyniły największe postępy, to ambitna i przemyślana polityka może znacznie wpłynąć na transformację.

Mimo wszystko jednak samo tworzenie regulacji czy planów nie wystarczy. Większe możliwości drzemią we współpracy między operatorami mobilnymi, producentami technologii bezprzewodowych, Unii Europejskiej i krajowych rządów. Inwestycje muszą być kontynuowane zarówno na krajowym, jak i kontynentalnym poziomie, aby mobilny ekosystem stał się „5G-ready”, i aby stworzyć bardziej otwarty rynek dla innowacji.

Ekosystem otwartych innowacji

Obecnie rynek europejskich operatorów mobilnych cierpi na fragmentacji. Usługi w 44 europejskich krajach są dostarczane przez setki operatorów – jedni działający międzynarodowo, a inni oferujący bardzo lokalny zasięg. To może mieć pozytywny wpływ zwiększając konkurencję i przyspieszając innowację, ale do tego potrzeba kultury współpracy i konkurencji, która czyni priorytetem jakość usług na poziomie branżowym. W większości przypadków, mniejsi i bardziej lokalni operatorzy maja mniejszy kapitał do inwestycji w badania i rozwój (R&D), testy i laboratoria, które rozwijają 5G, podczas gdy więksi operatorzy czynią znaczne inwestycje w tym kierunku.

Chcąc osiągnąć cele zaprojektowane w planie Digital Decade i dać branży mobilnej impuls do przyspieszenia wdrażania 5G w Europie, potrzeba współpracy między małymi i dużymi operatorami. Strategiczne partnerstwa pomiędzy firmami telekomunikacyjnymi, gdzie mniejsze podmioty mogą uzyskać dostęp do laboratoriów badawczo-rozwojowych, które już istnieją w regionie, będą stymulować innowacje. Współdzielenie zasobów i celów pomiędzy graczami branżowymi ma potencjał zredukować koszty wdrożenia, koszty w przeliczeniu na użytkownika czy w znajdowaniu sposobów na pokonanie technicznych wyzwań, które opóźniają wdrożenie. Tworzący regulacje mogą mieć tutaj rolę odegrania, ponieważ mogliby wesprzeć dzielenie się centrami R&D tak, żeby każdy dostawca rozwiązań mógł z nich korzystać, tj. tworzyć lub testować nowe rozwiązania czy usługi.

W sercu tych wszystkich możliwości jest Open-RAN, czyli architektura otwartego dostępu do sieci radiowych, która celuje w zwiększeniu elastyczności sieci, poprawie konkurencyjności czy dania impulsu do innowacji. O-RAN Alliance łączy operatorów i producentów sprzętu telekomunikacyjnego, aby tworzyć interoperacyjny ekosystem dla wielu dostawców oraz specyfikację otwartego interfejsu. Każdy członek koncentruje się na tym fragmencie specyfikacji czy interfejsu, z którym ma największe doświadczenie. Każdy z dostawców też bierze odpowiedzialność za przygotowanie kompletnego rozwiązania – czy to sieć szkieletowa 5G, jednostki bazowe, czy układy scalone. To jest właśnie esencja O-RAN Alliance i Open-RAN.

Koncepcje takie jak ta i kultura wspólnych innowacji pomiędzy firmami zwiększa szanse rynkowe dla graczy, którzy koncentrują się na specyficznych obszarach infrastruktury telekomunikacyjnej. To może pomóc w szybszych wdrożeniach nowych rozwiązań, takich jak adaptacyjne architektury referencyjne, nisko-prądowe rozwiązania przewodowe i bezprzewodowe, lepsze rozwiązania przetwarzania danych i chmury, które mogą być uruchomione w każdej z sieci.

Dobra polityka w połączeniu z nowym otwarciem we wprowadzaniu nowych, elastycznych rozwiązań do ekosystemu może zmniejszyć wyzwania związane z własnościowymi systemami ograniczonymi do produktów jednej firmy, a przy tym dać możliwość dostawcom usług na stworzenie najlepszej w swojej klasie infrastruktury, która zwiększy zasięg i prędkość ograniczając zarazem koszty i zużycie energii. To będzie kluczowe dla procesu przyspieszenia wdrożenia 5G przez rządy i dostawców w Europie, aby zwiększyć jej zasięg i zapewnić jak największej liczbie użytkowników korzyści z następnej generacji sieci.