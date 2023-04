Kampania dezinformacyjna - ostrzegają zespoły NASK i MON - prowadzona jest jednocześnie wieloma kanałami. "Tego typu działania wpisują się we wcześniejsze narracje dotyczące bezpośredniego udziału Polski w wojnie w Ukrainie. Fałszywe informacje trafiają do odbiorców poprzez: wiadomości SMS, pocztę elektroniczną i komunikator Telegram".

Reklama

"Wiarygodność przekazu jest wzmocniona przez przygotowane wcześniej tło informacyjne: operację propagandową sugerującą udział brygady w działaniach militarnych na terytorium Ukrainy, realizowaną przez podmioty trwale zaangażowane w rosyjskie operacje dezinformacyjne" - czytamy w komunikacie.

Reklama

UNC1151 i operacja "Ghostwriter"

Analitycy CSIRT MON wskazują, że opisywana kampania z wysokim prawdopodobieństwem została przeprowadzona przez białoruską grupę UNC1151 jako kontynuacja trwającej od kilku lat kampanii dezinformacyjnej "Ghostwriter".

Od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę, CSIRT MON zaobserwował znaczący wzrost aktywności grupy UNC1151 przeciwko Polsce oraz Ukrainie. Obecna kampania dezinformacyjna również będzie prawdopodobnie kontynuowana.

CSIRT NASK radzi, by nie ulegać emocjom. "Oszuści często podszywają się pod organy rządowe, takie jak policja, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji" - przypomniano.

Fałszerstwa internetowe można wykryć na kilka sposobów: weryfikując otrzymaną informację w innych, wiarygodnych źródłach, sprawdzając adresy mailowe i internetowe podawane w fałszywych wiadomościach – zazwyczaj są podobne do właściwych, ale jednak inne (np. p0licja.info), radząc się ekspertów, czyli przesyłając otrzymane wiadomości do CSIRT NASK - można to uczynić drogą SMS-ową na numer 799 448 084, drogą mailową na adres cert@cert.pl lub przez formularz na stronie incydent.cert.pl.