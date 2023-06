Intel Corporation zainwestuje ok. 20 mld zł w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem - jest to największa inwestycja branży high-tech w tym regionie Europy oraz największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna (BIZ) w historii Polski, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), odpowiedzialna za przygotowanie inwestycji wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP).

Intel Corporation zainwestuje ok. 20 mld zł w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem - jest to największa inwestycja branży high-tech w tym regionie Europy oraz największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna (BIZ) w historii Polski, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), odpowiedzialna za przygotowanie inwestycji wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP). W zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad 2 tys. pracowników, głównie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i inżynierów w ramach produkcji, natomiast całość przedsięwzięcia - działalność inwestora oraz jego kooperantów - wygeneruje co najmniej 10 tys. nowych miejsc pracy.

Wybór Polski jako miejsca inwestycji i jednocześnie budowy kluczowego elementu europejskiej branży półprzewodników nie jest przypadkowy. To dowód nie tylko wyjątkowej atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju, jego bezpieczeństwa, ale też doskonale działającego systemu wsparcia inwestorów - powiedział prezes PAIH Paweł Kurtasz, cytowany w komunikacie.

"Fabryka Intela to coś więcej niż tylko kolejna inwestycja. To projekt, który może być impulsem do zrewolucjonizowania polskiej gospodarki - otwarcie nowego rozdziału w historii naszego przemysłu. Dlatego Agencja Rozwoju Przemysłu dołożyła wszelkich starań, by nie wypuścić tej szansy z rąk" - powiedział wiceprezes ARPKrzysztof Michalski.

Morawiecki: To największa inwestycja greenfield w Polsce

Szef rządu podczas piątkowego wystąpienia podkreślał, że to wielki moment, nie tylko tutaj dla Polski. Jak dodał premier planowana inwestycja to element strategii jednej z największych, najważniejszych technologicznych firm świata - strategii, która ma na celu budowę nowych mocy produkcyjnych w produkcji półprzewodników.

Mateusz Morawiecki podkreślał, że inwestycja Intela to element zacementowania, utrwalenia współpracy transatlantyckiej. To największa inwestycja greenfield w Polsce (...). Mogę powiedzieć, że (...) wizja rozwoju nowej fabryki Intela jest imponująca - powiedział premier. Podkreślił, że planowana inwestycja daje ogromną satysfakcję; warto było starać się o tę inwestycję.

"Zaczynamy od podstaw budowę nowej gałęzi gospodarki"

Inwestycja Intel Corporation zwiększy odporność łańcuchów dostaw produktów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, włączy polską gospodarkę do globalnego łańcucha dostaw w najbardziej dynamicznej branży technologicznej. Unia Europejska (UE) zamierza do końca 2030 r. zwiększyć swój udział w globalnej produkcji półprzewodników do 20 proc. . Inwestycja Intela będzie jednym z kluczowych ruchów, które pozwolą ten cel osiągnąć, podkreślił PAIH.

Zaczynamy niemal od podstaw budowę nowej gałęzi gospodarki. Współpracujemy z wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem, jakim jest Intel. Od lat szybki rozwój gospodarczy Polski jest możliwy w dużej mierze dzięki przyciąganiu inwestycji zagranicznych o coraz wyższym poziomie zaawansowania technologicznego. Branża półprzewodników jest kluczowa dla rozwoju wszystkich innych dziedzin gospodarki. Stabilne łańcuchy dostaw półprzewodników zapewniają stabilne warunki rozwoju dla całej gospodarki - ocenił Kurtasz.

"Pierwsza tego typu inwestycja w Europie"

Zakład amerykańskiej firmy powstanie na terenie o powierzchni niemal 300 ha, stanie się dźwignią rozwojową dla Dolnego Śląska i całej Polski. Gigant technologiczny z Doliny Krzemowej wybrał miejsce inwestycji ze względu na zaplecze infrastrukturalne oraz bliskość ośrodka akademickiego z uczelnią techniczną.

To pierwsza tego typu inwestycja w Europie, więc walka o nią była trudna i długa. Intel obecny jest w naszym kraju od 30 lat. Odnosi sukcesy dzięki doskonałej kadrze specjalistów i inżynierów, z której słynie Polska. Jednak inwestycję tak wielkiego kalibru poprzedzają zawsze bardzo szczegółowe analizy konkurencyjnych ofert z różnych krajów. Dzięki naszym staraniom Polska zdała ten egzamin najlepiej, mimo że konkurencja była naprawdę silna. Cieszymy się że mogliśmy mieć wkład w budowę nowej, niezwykle nowoczesnej branży w Polsce. Liczymy, że będzie to początek prawdziwego boomu inwestycyjnego na Dolnym Śląsku, a kolejni giganci technologiczni pójdą w ślady Intela i będą inwestować jeszcze częściej w Polsce - powiedział managing director w Departamencie Inwestycji PAIH Marcin Fabianowicz.

PAIH, ARP we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiadały za merytoryczną obsługę inwestycji, która otwiera nowy rozdział w historii polskiego przemysłu. Przy nowo postałej BIZ pracowały również Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Wód Polskich, KOWR i przedstawicieli licznych samorządów.

Mówiąc o gospodarce, zawsze musimy mieć z tyłu głowy geopolitykę. Pandemia, a potem wojna na Ukrainie wstrząsnęły globalnymi łańcuchami dostaw, w krytycznych momentach paraliżując całe sektory gospodarki bazujące na półprzewodnikach. Dlatego inwestycja Intela to nie tylko gwarancja rozwoju, ale i bezpieczeństwa. To również kolejny dowód na gospodarczą konsolidację świata transatlantyckiego. Polska może na tym tylko skorzystać - podsumował wiceprezes ARP.

Czym jest Intel?

Intel należy do czołówki światowych producentów w branży półprzewodnikowej. Procesory, które powstają z wykorzystaniem technologii rodem z Doliny Krzemowej są niezbędne w produkcji dla wszystkich sektorów branży elektronicznej - od podstawowego sprzętu AGD, aż po najbardziej zaawansowane komputery.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez zagraniczne biura handlowe (ZBH).

ARP ma bogate doświadczenie we współpracy z największymi zagranicznymi inwestorami. Spółka zarządza już największym parkiem przemysłowym w Polsce, gdzie funkcjonuje największy w Europie zakład produkcji baterii do samochodów elektrycznych firmy LG Energy Solutions. W firmach kobierzyckiego parku przemysłowego pracuje ponad 10 tys. pracowników, a nakłady inwestycyjne samego LG sięgają już kilkunastu miliardów zł.

Legnicka SSE jest jedną z najprężniej rozwijających się SSE w Polsce. W ostatnich latach przyciągnęła takich gigantów jak PepsiCo - inwestycja warta ponad 1 mld zł, generująca 450 miejsc pracy, czy Viessmann - kolejna inwestycja powyżej 1 mld zł, generująca blisko 2 tys. miejsc pracy.