Beckham

Prawdziwy hit, o którym zrobiło się już głośno w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem Davida Beckhama, czy nigdy nie oglądałeś meczu piłki nożnej, „Beckham" to wciągający serial dokumentalny o charyzmatycznym sportowcu, który przeszedł trudną drogę. Jego pierwszy kontrakt piłkarski w wieku 12 lat, pierwsze znakomite gole dla Manchesteru United, spotkanie z Victorią ze Spice Girls oraz czerwona kartka na Mistrzostwach Świata w 1998 roku, która doprowadziła do porażki reprezentacji Anglii. Po tym zdarzeniu Beckham został znienawidzony przez cały świat... W serialu sam David, jego rodzina i żona są otwarci i szczerzy, czasami nawet aż do bólu. Ale właśnie to będzie trzymać Cię przy ekranie.

Zwiastun „Beckham” — serial dokumentalny | Oficjalny zwiastun | Netflix

Lupin

Świetne wiadomości: charyzmatyczny dżentelmen-złodziej Asan Diop (Omar Sy) powraca! Zapewne pamiętasz, że drugi sezon „Lupin" zakończył się niespodziewanie: Asan uciekł przed policją i musiał się ukrywać. Trzeci sezon zaczyna się dokładnie tam, gdzie się skończył. Tym razem zobaczymy bohatera, który ukrywa się i ucieka przed policją, ale nie traci czasu, bo już planuje kolejny rabunek. Teraz w grę wchodzi rzadka czarna perła...

Zwiastun: Lupin: Część 3 | Oficjalny zwiastun | Netflix

Ciała

Pewnego dnia na ulicach Londynu zostaje znalezione ciało. Detektyw odpowiedzialny za sprawę jest przekonany, że to typowa kryminalna historia. Jednak „zwyczajna sprawa" zamienia się w fantastyczną opowieść, gdy ofiara pojawia się w tym samym miejscu, ale w różnych momentach na osi czasu: w 1890 roku, w epoce wiktoriańskiej, w 1941 roku podczas jednego z okropnych dni II wojny światowej, w 2023 roku oraz 30 lat później, w przyszłości... Badając sprawę, detektyw odkrywa mroczny spisek, który zagraża Wielkiej Brytanii.

Zwiastun: Ciała | Oficjalny teaser | Netflix

Recepta na przekręt

Prawdopodobnie czytałeś o kryzysie opioidowym w Stanach Zjednoczonych – prawdziwej zmorze amerykańskiego społeczeństwa, która rozpoczęła się w latach 90. z powodu niekontrolowanego stosowania leków przeciwbólowych. Kryzys ten trwa do dziś, a w tle toczą się afery dotyczące pewnych leków, które okazały się narkotykami. To właśnie przedstawia film „Recepta na przekręt”: główna bohaterka, Lisa Drake (Emily Blunt), ambitna samotna matka, dostaje pracę w start-upie farmaceutycznym. Jak daleko jest w stanie się posunąć, by uczynić nowy środek przeciwbólowy czymś, po co sięgnie miliony Amerykanów?

Zwiastun: Recepta na przekręt | Emily Blunt i Chris Evans | Oficjalny teaser | Netflix

Światło, którego nie widać

Dramat wojenny oparty na powieści laureata Nagrody Pulitzera, Anthony'ego Dorra, opowiada historię dwójki nastolatków w apogeum II wojny światowej: niewidomej Francuzki, Marie-Laure, i niemieckiego chłopca, Wernera Pfenniga, który został zmuszony do przyłączenia się do reżimu nazistowskiego. Sądząc po zespole pracującym nad adaptacją, czekają nas intensywne emocje: scenariusz napisał Steven Knight, który pracował nad serialem „Peaky Blinders", a w głównych rolach występują Mark Ruffalo i Hugh Laurie. Premiera 2 listopada.

Zwiastun: Światło, którego nie widać | Oficjalny zwiastun | Netflix

Zabójca

Nowy film Davida Finchera przedstawia nam nietypowe spojrzenie na... morderców. Główny bohater to genialny zabójca (Michael Fassbender), którego ściga doświadczony policjant. Tymczasem zabójca zaczyna przeżywać kryzys psychiczny i wyrzuty sumienia, ale dokąd go zaprowadzą? Elegancki i stylowy thriller, w którym gra także Tilda Swinton został oparty na francuskiej komiksowej książce. Premiera 10 listopada.

Zwiastun: Zabójca | Oficjalny teaser | Netflix

Squid Game: Wyzwanie

Kultowy serial „Squid Game", który w ciągu pierwszego miesiąca obejrzało 2 miliony osób, powraca w formie reality show. Bez obaw – stawka nie będzie tak wysoka i nikomu nic się nie stanie! Co nas czeka? Reality show z udziałem 456 prawdziwych graczy z całego świata, którzy powalczą o nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Niektóre konkurencje będą bardzo podobne do tych, które pojawiły się w oryginalnym „Squid Game". Włącz emocje 22 listopada.

Zwiastun: Squid Game: Wyzwanie | Oficjalny teaser | Netflix