"Pan Premier Donald Tusk to chyba nie śledzi Kuby Wojewódzkiego na Instagramie ani nas na Twitterze, co nie? ;) No to podpowiemy: kartę z wrzuconego na FB przed 2 godzinami filmiku lepiej zablokować" - tak skomentował wrzucone przez Donadla Tuska nagranie "Niebezpiecznik".

"Rada dla wszystkich: Płaćcie w sklepach smartfonem przez Apple/Google Pay (zwłaszcza jak ktoś Was nagrywa). Wtedy unikniecie problemów z wyciekiem numeru karty" - dodaje.