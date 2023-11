We wpisie na Twitterze, można było przeczytać m.in. że "Żydowskie mniejszości nienawidzą białych, a same oskarżają białych o antysemityzm" oraz, że "Żydzi nagle zrozumieli, że hordy mniejszości, które oni chcieli wpuścić do kraju, w którym mieszkają, nienawidzą ich". Pod tym postem Elon Musk napisał. "To prawda". I wybuchła burza.

Reakcja żydowskich organizacji

Najpierw żydowskie organizacje stwierdziły, że Musk wspiera "najbardziej zabójczą antysemicką teorię", czyli "Teorię zastąpienia", według której mniejszości są wpuszczane do Europy, by zastąpić jej białych mieszkańców i która obwinia za cały ten proceder Żydów.

IBM wycofuje reklamy

Potem burza zaczęła mieć efekt finansowy. IBM zrezygnował z wydania miliona dolarów na reklamy na X w ostatnich miesiącach roku, a w ślad za nim mają pójść inne koncerny - nie chcą one bowiem, by ich reklamy wyświetlane były obok nazistowskich i antysemickich treści, czytamy w "New York Times". "Firma ma zero tolerancji dla mowy nienawiści i dyskryminacji i dlatego natychmiast zawiesiliśmy nasze reklamy na Twitterze, podczas gdy badamy tę nieakceptowalną sytuację" - głosi oświadczenie koncernu.

Paniczna reakcja zarządu portalu

To wywołało panikę na portalu społecznościowym. Szefowa X, Linda Yaccarino zapewnia, że portal jest dla wszystkich i obiecuje, że będzie walczyć zarówno z dyskryminacją, jak i antysemityzmem. To jednak - jak na razie - nie przekonało amerykańskich koncernów.