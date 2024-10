VPN na telefon – co to jest i jak działa?

Zamierzając podłączyć smartfona do publicznej sieci Wi-Fi – np. w lokalu gastronomicznym – warto postawić na jedną z dostępnych usług VPN na telefon. Mobilny VPN ukrywa adres IP użytkownika, szyfruje jego dane i przekierowuje cały ruch internetowy przez bezpieczny tunel VPN. Dzięki temu stają się one niewidoczne dla dostawców usług internetowych czy cyberprzestępców. Głównym celem sieci VPN jest zatem zabezpieczenie ruchu internetowego na urządzeniu, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności w Internecie.

Usługa CyberGhost VPN – podstawowe informacje

CyberGhost VPN to sieć VPN z siedzibą w Rumunii, posiadająca tysiące serwerów w aż 100 państwach świata – a to znacznie większy zasięg niż w przypadku większości usług dostępnych na rynku. Aplikacja automatycznie wybiera najlepszy serwer dla lokalizacji użytkownika i gwarantuje skuteczną ochronę – nie tylko samego smartfona.

Kluczowe zalety CyberGhost VPN

Usługa CyberGhost VPN zapewnia użytkownikowi szereg zalet, które przemawiają za jej wyborem. To nie tylko niezawodne szyfrowanie 256-AES czy ochrona przed wyciekiem danych, ale również kompatybilność z najpopularniejszymi platformami streamingowymi, wyjątkowa łatwość obsługi czy niewielkie koszty subskrypcji.

Wojskowe szyfrowanie AES i wyłącznik awaryjny

CyberGhost gwarantuje 256-bitowe szyfrowanie AES na poziomie wojskowym, co oznacza, że nie istnieje niemal żadna możliwość jego złamania. Co więcej, usługa oferuje wyłącznik awaryjny, który chroni dane przed przypadkowym ujawnieniem w razie awarii, blokując dostęp do Internetu. To podstawowa funkcja, która gwarantuje bezpieczeństwo adresu IP i danych bez względu na sytuację.

Polityka braku logów

Dzięki polityce braku logów, dwukrotnie poddanej niezależnemu audytowi przez firmę Deloitte, użytkownik zyskuje pewność, że jego dane nie są śledzone, gromadzone ani udostępniane. Co więcej, serwery CyberGhost to serwery RAM – oznacza to, że wszystkie dane są usuwane przy każdym restarcie serwera.

Ochrona przed wyciekami IP i DNS

Aplikacja CyberGhost daje dostęp do zaawansowanych mechanizmów, które zabezpieczają przed wyciekami DNS ujawniającymi tożsamość użytkownika czy jego aktywność online. Nie trzeba więc obawiać się, że zobaczą je dostawcy usług internetowych usług lub inne nieupoważnione osoby.

Trzy protokoły bezpieczeństwa

CyberGhost oferuje użytkownikowi trzy protokoły bezpieczeństwa – OpenVPN, iKEv2 oraz WireGuard. Gwarantują one niezawodne i bezpieczne połączenie VPN. Co więcej, drugi z protokołów ma znaczący wpływ na zwiększenie prędkości.

Stworzony do streamingu

Kolejnym dużym atutem CyberGhost jest możliwość odblokowywania 10 bibliotek Netflixa oraz wielu innych platform streamingowych. Mowa m.in. o Disney+, platformie Max (dawniej HBO Max), Amazon Prime Video, Hulu, a nawet VOD czy YouTube. Funkcja Smart DNS pozwala ponadto omijać ich blokady geograficzne. CyberGhost na Androida jest kompatybilny z systemem Android 5 (Lollipop) oraz nowszymi.

Rozbudowana sieć serwerów

CyberGhost wyróżnia się na tle innych tego typu rozwiązań rozbudowaną siecią serwerów – oferuje tysiące serwerów w 100 krajach i 126 lokalizacjach (o przepustowości do 10 GB/s). Wraz z ich oddalaniem się spadają jednak prędkości. Co ważne, ta sieć VPN pozwala objąć ochroną aż siedem urządzeń jednocześnie w ramach jednej subskrypcji.

Obsługa torrentów i P2P

CyberGhost VPN oferuje serwery zoptymalizowane pod kątem prywatnego i bezpiecznego udostępniania plików. Użytkownicy CyberGhost VPN mogą bezpiecznie i anonimowo korzystać z torrentów w celu legalnego pobierania plików.

Dzielone tunelowanie

Jedną z bardzo korzystnych funkcji CyberGhost VPN jest też dzielone tunelowanie, umożliwiające dostosowanie sposobu działania sieci na smartfonie. Pozwala ono wybrać, który ruch korzysta ze standardowego połączenia internetowego, a który przechodzi przez sieć VPN.

Łatwość obsługi aplikacji

CyberGhost wyróżnia łatwy, intuicyjny interfejs, który zapewnia wygodną i prostą obsługę. Dzięki temu poradzą sobie z nią nawet te osoby, które nie miały wcześniej okazji korzystać z sieci VPN. Usługa posiada natywne aplikacje dla głównych systemów operacyjnych, jak Windows, Mac, iOS, Android, telewizory Smart TV, konsole do gier i Linux. W razie jakichkolwiek problemów i pytań użytkownicy mogą skorzystać z pomocy, m.in. za pośrednictwem czatu na żywo – jest on dostępny 24/7.

Blokada złośliwej zawartości

Ważną funkcję CyberGhost stanowi również blokada niektórym reklam, które pojawiają się podczas korzystania z Internetu w smartfonie. Funkcja ta blokuje domeny używane do reklam, modułów śledzących i złośliwego oprogramowania.

Okres próbny

Jeśli usługa CyberGhost nie spełnia oczekiwań użytkownika może on liczyć na zwrot pieniędzy, jeśli zdecyduje się zrezygnować z subskrypcji – w dodatku aż do 45 dni od zakupu. Sam zwrot środków zajmuje zaledwie kilka dni od zgłoszenia. Co więcej, w przypadku aplikacji obowiązuje okres próbny – jedno-, trzy- lub siedmiodniowy – podczas którego nie jest wymagane podawanie danych płatniczych.

Niska cena

CyberGhost to jedna z najtańszych usług VPN dostępnych obecnie na rynku. Mimo niewielkich kosztów gwarantuje on wysoki poziom ochrony, dzięki czemu stanowi idealny wybór dla osób z ograniczonym budżetem na tego typu rozwiązania.

Jeśli chcesz chronić swoje połączenie internetowe i ukryć swoje ślady w Internecie, CyberGhost VPN będzie strzałem w dziesiątkę. Duży wybór serwerów, optymalne prędkości i gwarancja niezawodności idą w parze z tą usługą. CyberGhost VPN możesz obecnie uzyskać w wyjątkowo niskiej cenie - 83% zniżki na 2-letni plan + 2 miesiące za darmo.