Coroczny ranking obejmujący Europę Środkowo-Wschodnią organizuje stowarzyszenie SME Banking Club. Bank Pekao zajął pierwsze miejsce w dwóch kategoriach: The Best Digital SME Lending oraz The Best Online Banking for SMEs.

Nagrodzony proces kredytowy dla małych i średnich przedsiębiorstw odbywa się całkowicie cyfrowo. Bank nie wymaga od klientów przekazywania żadnych dokumentów w wersji papierowej, a firmy, które posiadają w nim rachunek od co najmniej sześciu miesięcy, mogą liczyć na wypłatę środków nawet w kilkanaście minut. O kredyt mogą zdalnie wnioskować także zupełnie nowi klienci.

– W ubiegłorocznym rankingu SME Banking Club nasze rozwiązanie zdobyło drugie miejsce w regionie CEE, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt, że w aktualnym zestawieniu jesteśmy pierwsi. Nasz system online oferuje szybki i wygodny dostęp do finansowania, a tworząc go, skupialiśmy się przede wszystkim na przejrzystości oraz prostocie procedur. Nasi klienci cenią sobie zdalną możliwość wnioskowania o kredyt, bez zawiłych formalności i konieczności odwiedzania oddziału banku – mówi Dominika Byrska, dyrektor departamentu produktów i procesów kredytowych Banku Pekao.

Bankowość internetowa PekaoBiznes24 zapewnia klientom swobodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmy przy jednoczesnej gwarancji najwyższego poziomu ochrony danych i środków finansowych. Dzięki platformie można bez względu na czas oraz miejsce zarządzać rachunkami i kartami, wykonywać transakcje online zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej czy składać dyspozycje finansowe.

– Przedsiębiorcy to grupa klientów, którzy bardzo cenią swój czas. Dlatego nieustannie wprowadzamy do naszej bankowości PekaoBiznes24 nowe funkcjonalności, które pozwalają na samodzielną realizację coraz większej liczby dyspozycji bez odwiedzania oddziału banku. Świat, tak samo jak bankowość zmierza w stronę digitalizacji usług, a budowanie relacji pomiędzy klientem a bankiem przenosi się do kanałów zdalnych, dlatego tak ważne jest, aby sprostać oczekiwaniom firm – mówi Andrzej Fürstenberg, dyrektor departamentu bankowości elektronicznej i digitalizacji procesów Banku Pekao.

Ranking The Best Digital Solutions for SMEs in the CEE region 2024 zrealizowany przez SME Banking Club objął banki oraz firmy obsługujące małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki ogłoszono podczas ceremonii CEE24 SME Banking & Tech Awards, która odbyła się 15 listopada w Wiedniu.

Warto dodać, że w ostatnich tygodniach Bank Pekao wprowadził do oferty – nie po raz pierwszy – propozycje umożliwiające przedsiębiorcom poszerzenie swojej wiedzy. Są one szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich firm. Bank uruchamia Akademię Funduszy Europejskich, cykl szkoleń online dla polskich przedsiębiorców na temat możliwości finansowania rozwoju firm ze środków unijnych. Program dostarczy praktyczną wiedzę o tym, jak skutecznie ubiegać się o fundusze na inwestycje w innowacje i ekologię.

Bank Pekao S.A. wydał również ostatnio Kompendium wiedzy o ESG, będące zestawieniem kluczowych informacji pomocnych w prowadzeniu zrównoważonego biznesu. Bank od lat udziela firmom finansowania zarówno projektów zielonych, jak i społecznych. Wspiera także przedsiębiorców w edukacji finansowej związanej ze zrównoważonym rozwojem. Kompendium jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy myślą o wdrażaniu działań z zakresu ESG.

Z kolei dla przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o cyberbezpieczeństwo i zwiększyć świadomość cyberzagrożeń, został uruchomiony program edukacyjny ,,cyberPEKAO dla biznesu’’. W ramach projektu regularnie są organizowane webinaria dla klientów firmowych. Podczas spotkań eksperci Centrum Bezpieczeństwa Banku omawiają aktualne cyberzagrożenia oraz przedstawiają praktyczne porady dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa w organizacji. Poza webinariami bank zaprosił swoich klientów na konferencję ,,Cyberbezpieczny biznes – szanse i wyzwania’’, co stanowi dopiero początek planowanych przez bank wydarzeń z obszaru cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorców.

