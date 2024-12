Według przedstawicieli Muzeum, atak hakerski polega na generowaniu olbrzymiej liczby wejść na stronę internetową, co prowadzi do jej całkowitego paraliżu. Maciej Kwaśniewski, kierownik Działu Komunikacji i Informacji, poinformował, że witryna pozostaje wyłączona od piątku. Jednocześnie podkreślił, że muzeum działa bez zakłóceń, a wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w kasie.

Reklama

Dane są bezpieczne

Mimo wyłączenia strony przedstawiciele muzeum zapewniają, że dane instytucji i jej użytkowników są bezpieczne. Nie doszło do ich utraty ani wycieku.

Wcześniejsze incydenty

Atak został zgłoszony zarówno na policję, jak i do Ministerstwa Cyfryzacji. Co ważne, to nie pierwszy raz, kiedy Muzeum AK zmaga się z problemami tego typu. Wiosną 2023 roku celem ataku była strona poświęcona żołnierzom Armii Krajowej z Kresów Wschodnich.

Reklama

Muzeum funkcjonuje mimo trudności

Przedstawiciele instytucji podkreślają, że choć strona internetowa jest wyłączona, muzeum pracuje normalnie, a zwiedzający mogą korzystać z jego zasobów bez przeszkód. W razie potrzeby zalecają kontakt bezpośredni.