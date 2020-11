Apple zapowiedziało pakiet usług One już we wrześniu, podczas premiery nowego iOS, jednak na start pakietu musieliśmy czekać aż do dziś. Co wchodzi w jego skład? To zestaw czterech abonamentów - Arcade, czyli gier bez reklam, TV Plus, Apple Music oraz miejsca w chmurze iCloud.

Ceny są niezwykle atrakcyjne - za pakiet 50 GB danych w iCloud, Apple Arcade, Music i TV+ zapłacimy jedynie 24,99 PLN. To zaledwie o 5 złotych więcej od abonamentu Apple Music. Jeśli zaś chcemy pakiet rodzinny, do którego można podłączyć sześć kont i który daje 200GB miejsca na dane w chmurze, to koszt abonamentu wynosi 39,99 PLN. Do tego nowi użytkownicy mogą testować usługę przez miesiąc za darmo.

Dla użytkowników ekosystemu Apple ten abonament wydaje się fantastyczną usługą. Za niewielki miesięczny abonament mamy dostęp do wszystkich abonamentów, możemy więc sporo oszczędzić - zwłaszcza, jśsli i tak korzystaliśmy z tych usług i płaciliśmy osobne opłaty. Niezadowoleni są za to konkurenci Apple. Spotify boi się, że taka zbiorcza płatność sprawi, że ludzie nie będą już chcieli abonować ich usług, decydując się na muzyczny streaming Apple.

Jak włączyć nowy abonament? Trzeba wejść do AppStore i w prawym górnym roku wybrać ikonkę naszego konta, a potem "subskrypcje" - tam można wszystko skonfigurować i przełączyć nasze dotychczasowe usługi w jeden pakiet.