Błąd w aplikacji widoczny jest także w serwisie downdetector, w którym użytkownicy zgłaszają kłopoty z działaniem serwisów różnych firm. Jak donoszą użytkownicy smartfonów, okienko z monitem praktycznie uniemożliwia korzystanie z urządzeń.

"Google wciąż przestaje działać"

"Google wciąż przestaje działać" - taki komunikat wyświetla się dzisiaj użytkownikom smartfonów. Problem - jak donosi komputerswiat.pl wynika prawdopodobnie z błędnej aktualizacji aplikacji, a oficjalna poprawka powinna pojawić się w ciągu kilku godzin. Google - jak informuje serwis - póki co nie odniosło się oficjalnie do powyższej sytuacji ani w osobnym komunikacie, ani pod licznymi komentarzami użytkowników w social mediach.

Co zrobić?

Użytkownicy radzą sobie w ten sposób, że odinstalowują aplikację. Można to zrobić otwierając Sklep Play, klikając na własną ikonę i przechodząc do opcji "Zarządzanie aplikacjami i urządzeniami". Można uczynić to równie , klikając "Ustawienia" w smartfonie i przejść do zakładki "Aplikacje".