Jak szybki i nowoczesny checkout może wpłynąć na wyniki Twojego e-commerce

Powodów porzucania koszyków może być wiele, jednak jednym z częstych problemów jest zbyt długi lub zbyt skomplikowany checkout. Klient, musi się logować lub trafia na formularz rejestracji. Każdy dodatkowy krok zwiększa ryzyko, że odłoży zakup na później albo całkowicie z niego zrezygnuje.

Właśnie w tym kontekście może pomóc ci InPost Pay — szybki checkout, który pozwala klientowi przejść od koszyka do zakupu w aplikacji InPost Mobile.

Ostatni etap zakupów ma duże znaczenie

Wielu sprzedawców inwestuje w pozyskanie ruchu, ale skuteczność tych działań zależy również od tego, co dzieje się na końcu ścieżki zakupowej.

Jeśli checkout jest niewygodny, sklep może tracić klientów, którzy byli już blisko zakupu. W praktyce oznacza to, że część budżetu przeznaczonego na jego pozyskanie nie przekłada się na transakcje, bo użytkownik rezygnuje na ostatnim etapie.

Dlatego optymalizacja checkoutu powinna być traktowana jako jeden z kluczowych elementów sprzedaży online. Nie chodzi wyłącznie o wygląd formularza, ale o całe doświadczenie klienta: liczbę kroków, łatwość płatności, wygodę wyboru dostawy i poczucie bezpieczeństwa.

Długi formularz na telefonie bywa szczególnie problematyczny. Wystarczy literówka, błąd autouzupełniania albo konieczność przełączenia się do innej aplikacji, aby proces stał się uciążliwy.

InPost Pay odpowiada na ten problem, przenosząc finalizację zakupu do znanego środowiska aplikacji InPost Mobile. Klient korzysta z danych, które może mieć już zapisane w InPost Mobile, a następnie potwierdza zamówienie. To rozwiązanie dopasowane do sposobu, w jaki użytkownicy faktycznie kupują dziś online — szybko, mobilnie i często w biegu.

Klient chce kupić szybko i wygodnie

Wymóg rejestracji to jedna z barier, która może zniechęcać do zakupu, szczególnie w przypadku nowych klientów. Użytkownik, który trafia do sklepu po raz pierwszy, często nie chce zakładać konta tylko po to, aby złożyć jedno zamówienie.

InPost Pay pozwala skrócić tę ścieżkę. Klient wybiera przycisk Kup z InPost, a finalizacja zamówienia odbywa się w aplikacji InPost Mobile. Tam ma już zapisane dane, metodę płatności i preferowany sposób dostawy, nie musi wpisywać wszystkiego od nowa.

W jednej z księgarni internetowych aż 85% klientów kupujących z użyciem InPost Pay w 2025 roku nie robiło wcześniej zakupów w 2024, a rok później - w 2026 roku – dane pokazały, że aż 75% klientów finalizujących zamówienia przez InPost Pay nie robiło zakupów w 2025 roku. Krótko mówiąc: brak konieczności zakładania konta nie tylko upraszcza checkout obecnym klientom, ale też realnie otwiera sklep na nowych.

Końcowy etap zakupów wymaga od klienta kilku decyzji naraz. Musi wybrać metodę płatności, sposób dostawy, miejsce odbioru przesyłki. Jeśli każda z tych decyzji wymaga ręcznego wpisywania danych, proces może stać się zbyt długi.

InPost Pay łączy płatność i dostawę w jednym miejscu – dobrze znanej aplikacji InPost mobile, a Klient może wybrać dostawę do maszyny Paczkomat®, PaczkoPunktu lub kurierem.

Porzucony koszyk to także szansa na optymalizację

Każdy porzucony koszyk jest sygnałem, że na ścieżce zakupowej mogła pojawić się bariera. Nie zawsze problemem jest cena czy brak zainteresowania produktem. Często klient rezygnuje dlatego, że proces zakupu wymaga zbyt wiele wysiłku.

Dlatego analiza porzuconych koszyków powinna prowadzić nie tylko do działań remarketingowych, ale również do usprawnienia samego checkoutu. Przypomnienie klientowi o produkcie może pomóc, ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest ograniczenie powodów, dla których koszyk został porzucony.

Wdrożenie InPost Pay może być jednym z takich usprawnień. Sklep daje klientowi szybszą ścieżkę zakupu, która minimalizuje konieczność wpisywania danych i przechodzenia przez rozbudowany formularz.

Wygodny checkout wspiera powracające zakupy

Uproszczenie checkoutu ma znaczenie nie tylko przy pierwszej transakcji. Jeśli klient raz przekona się, że zakup w sklepie jest szybki i wygodny, ma większą motywację, aby wrócić do sklepu przy kolejnej okazji. Wygoda staje się elementem doświadczenia, które buduje lojalność klienta.

Dla sklepu oznacza to możliwość budowania relacji z klientem nie tylko przez ofertę i cenę, ale również przez wygodę procesu zakupowego. A w konkurencyjnym e-commerce każdy element, który ułatwia powrót klienta, ma znaczenie.

Możliwość udziału w akcjach marketingowych InPost Pay

Wdrożenie InPost Pay to nie tylko usprawnienie checkoutu i wygodniejsza finalizacja zamówień dla klientów. To także szansa na dodatkową widoczność sklepu dzięki możliwości udziału w akcjach marketingowych organizowanych przez InPost Pay. Sklepy korzystające z usługi mogą brać udział w wybranych kampaniach, promocjach i działaniach komunikacyjnych.

Udział w takich akcjach może wspierać rozpoznawalność marki, zwiększać zainteresowanie ofertą i zachęcać klientów do zakupów z wykorzystaniem szybkiego checkoutu.

Liczby to potwierdzają: podczas pierwszej wspólnej kampanii kuponowej OstroVit i InPost Pay 45% transakcji miało charakter w pełni inkrementalny — czyli w ogóle by nie powstało bez wdrożonej usługi. Z kolei w kampanii promocyjnej wbudowanej w checkout jednego ze sklepów z kategorii health & beauty ten odsetek był jeszcze wyższy i wyniósł 73%.

Dla e-commerce InPost Pay to rozwiązanie, które może wspierać konwersję, poprawiać doświadczenie klienta, zwiększać widoczność sklepu i wzmacniać lojalność kupujących. Bo skuteczna sprzedaż online nie kończy się na koszyku. Prawdziwa wartość pojawia się wtedy, gdy klient może łatwo, szybko i bez zbędnych barier dokończyć zakup.